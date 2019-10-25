Ирина Кузнецова: «Центр соцобслуживания стал для меня вторым домом»

Тем не менее это случилось, а произошла столь важная перемена с помощью сотрудников одного из московских центров соцзащиты.

Судьба Ирины Кузнецовой всегда с молодых лет складывалась удачно: Ирина получила образование, вышла замуж, родила двоих детей. Семья жила хотя и скромно, но счастливо и дружно, все трое старались во всем находить что-то хорошее. Особое удовольствие они получали от поездок на дачу. Домик в Подмосковье со временем превратился в постоянное место жительства. Возвращаться отсюда в большой город не хотелось, поэтому Кузнецовы приезжали в столицу все реже, да и то только по делам.

ПРОБЛЕМА

А потом в семью пришла беда. В 1997 году дача сгорела полностью, не уцелело ничего. Через два года случилась трагедия, погибли муж и сын.

Эту потерю Ирина Васильевна перенесла очень тяжело. Из-за стресса ее настиг инсульт, рука оказалась парализована. Женщина стала инвалидом 2 группы. Теперь даже чай себе налить получалось с трудом, а приготовить обед или сделать уборку дома сама она уже не могла. Казалось, жизнь 78-летней пенсионерки уже больше никогда не станет лучше.

ПОМОЩЬ

Тогда Ирина Васильевна обратилась в Территориальный центр социального обслуживания «Орехово», не очень надеясь, правда, что здесь ей помогут. В такой тяжелой ситуации уже слабо верится во все хорошее. И была приятно удивлена, когда сотрудники учреждения окружили ее вниманием. Сначала женщину записали на горячие обеды, позднее оформили продуктовый набор. Ирину Васильевну пригласили посещать мероприятия, проходящие в Центре, и всякий раз звонили, напоминая об очередном событии и интересуясь, приде т ли она. Пенсионерке было очень приятно, что сотрудники интересуются ее самочувствием, часто спрашивают, не нужна ли какая-то помощь. И постепенно она стала обретать давно забытый, как ей казалось, вкус к жизни.

Надо сказать, что в центрах соцобслуживания есть специальные отделы, следящие за качеством оказания социальных услуг. Если у кого-то есть претензии, то их всегда можно высказать: рассказать о проблеме по телефону или оставить анонимную жалобу через специальную форму на сайте Центра. И недочеты в работе будут устранены.

Но к нашей героине это не имеет никакого отношения. «Центр соцобслуживания - мой родной дом!» - говорит пенсионерка. И с удовольствием делится с соседями и знакомыми приятными впечатлениями о социальной службе и ее сотрудниках.

ВАЖНО!

Льготы и помощь для пенсионеров и ветеранов в Москве

1. Пожилым людям в столице полагаются:

- Ежемесячная сумма пенсии не меньше 19 500 рублей. Такая сумма утверждена городским социальным стандартом 1.09.2019.

- Ежемесячные выплаты к пенсии ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий.

- Дополнительные единовременные выплаты для столичных долгожителей к юбилейному дню рождения.

- Единовременные денежные выплаты супружеским парам к юбилею свадьбы.

- Бесплатный проезд на городском транспорте.

- Для неработающих пенсионеров - по показаниям, путевки в санатории с оплатой проезда по железной дороге.

Подробнее - на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы (https://dszn.ru/deyatelnost/Socialnye-vyplaty-i-posobiya).

2. Пенсионер и ветеран вправе получить социальные услуги:

- Помощь в центре соцобслуживания (ЦСО) - горячее питание, адресная социальная помощь, социальное обслуживание на дому, участие в бесплатных мероприятиях (концертах, мастер-классах, экскурсиях) и в проекте «Московское долголетие» (занятия спортом, творчеством, обучение).

- Проживание и полное обеспечение в городских пансионатах - для ветеранов войны и труда.

- Сиделка, тревожная кнопка, программа «Санаторий на дому» - для ветеранов Великой Отечественной войны.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На сайте kp.ru столичные пенсионеры и ветераны могут задать свои вопросы и получить ответы специалистов Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.