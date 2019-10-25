Проект «Московское долголетие»: В 55+ жизнь только начинается!

Теперь уже с постоянным статусом и расширенными возможностями для участников. При этом больше стало мест, куда жители в возрасте 55+ могут обратиться для записи на занятия. Список вырос со 135 адресов до более чем 1200. Это центры социального обслуживания, офисы госуслуг «Мои документы» или учреждения, где проходят занятия, - поликлиники, школы, библиотеки, досуговые и культурно-спортивные центры или дома культуры, парки. Заявление можно принести сюда сразу на урок.

«ДРАМКРУЖОК, КРУЖОК ПО ФОТО, ХОРКРУЖОК - МНЕ ПЕТЬ ОХОТА»

Участники проекта могут выбрать занятия по 12 основным направлениям:

- информационные технологии

- английский язык

- общая физическая подготовка

- танцы

- фитнес и тренажеры

- гимнастика

- скандинавская ходьба

- художественно-прикладное творчество

- пение

- рисование

- шахматы и шашки

- цикл лекций «Здорово жить».

Также можно участвовать и в спецпроектах:

- «Серебряный университет» - курсы переподготовки по профессиям, востребованным на рынке труда: рабочий зеленного хозяйства, няня, экскурсовод, цифровой куратор;

- «Добрый автобус» - бесплатные экскурсии для активных участников проекта на автобусе по историческим местам Москвы;

- «Тренировки долголетия» - спецпроект по медицинской реабилитации в 49 поликлиниках Москвы. Получить направление на медицинскую реабилитацию москвичи старшего поколения могут исключительно на приеме у врача-терапевта, врача общей практики или врача по лечебной физкультуре;

- «Московский театрал» - в театральных кружках и студиях для старшего поколения обучают основам этики артиста и зрителя, сценическому мастерству и речи.

Важно!

Стандартный набор из 12 активностей доступен во всех районах города. Все занятия разработаны с учетом возрастных особенностей их участников и проводятся профессиональными преподавателями.

ВСЕ В УНИВЕРСИТЕТ

В новом учебном году участников проекта «Московское долголетие» примут более 20 высших учебных заведений столицы. Открыты курсы иностранных языков, правовой и финансовой грамотности с целью защиты от мошенничества, курсы компьютерных технологий. А также появились специальные программы, которые позволят получить уникальные компетенции и даже помогут открыть собственный бизнес.

Например, в Российском экономическом университете имени Плеханова для тех, у кого есть дача, открылся курс ландшафтного дизайна. В «Московском политехе» на курсе «Как превратить хобби в бизнес» научат основам предпринимательской деятельности. Российский государственный социальный университет (РГСУ) приглашает москвичей старшего поколения сразу в несколько тематических клубов – «Клуб любителей кино», «Клуб любителей чтения», «Клуб путешественников».

Социальная поддержка москвичей старшего возраста.

АНГЛИЙСКИЙ УКРЕПЛЯЕТ ПАМЯТЬ, А РУКОДЕЛИЕ СПАСАЕТ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

Некогда болеть! Для тех, кто занимается по программе «Московское долголетие», эта фраза вполне может стать девизом. Большинство кружков не только развлекают и обучают, но еще и здоровье улучшают.

Департамент труда и социальной защиты Москвы совместно с Департаментом здравоохранения Москвы разработали классификатор активностей, рекомендованных при различных болезнях. В нем для каждой часто встречающейся у пожилых людей болячки выбраны полезные для самочувствия занятия. Конечно, специалисты учитывали реабилитационный потенциал пенсионеров, возможности для развития и сохранения двигательных активностей, мелкой моторики и просто хорошего настроения.

Выбирая вместе с врачом нужный для оздоровления кружок, можно замедлить ухудшение самочувствия и дольше оставаться активным. Например, занятия по английскому языку и информационным технологиям укрепляют память и помогают профилактике деменции. А бисероплетение полезно для развития мелкой моторики рук при восстановлении после инсульта. Или, может, вам нравится напевать любимые мелодии? Такие упражнения, по наблюдениям врачей, тренируют диафрагму и снимают психологические блоки. У своего участкового на приеме пациенты старшего возраста смогут получить направления на занятия в виде «Рецепта долголетия».

ФЕСТИВАЛИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ И В ЛУЖНИКАХ

Среди главных событий проекта «Московское долголетие»:

1. Десятичасовой танцевальный марафон «Московского долголетия» в парке «Сокольники» 25 июля 2019 года.

На Фестивальную площадь парка «Сокольники» вышли 1000 танцоров в возрасте от 55 до 89 лет. Все участники - финалисты отборочных туров танцевального марафона «Московского долголетия», прошедших в 11 округах столицы. 220 пар и 33 команды по спортивному танцу «Формейшн».

Кульминацией танцевального марафона стал мировой рекорд - «Самый массовый танцевальный флешмоб "ZUMBA GOLD" старшего поколения (55+)», который объединил 3778 танцоров «серебряного» возраста из 9 городов России. Центром стала Москва - здесь зумбу танцевали 1369 человек. К флешмобу «Танцуй, Москва – танцуй, Россия!» в режиме телемоста присоединились 8 городов: Владимир, Тамбов, Воронеж, Курск, Ульяновск, Ижевск, Архангельск и Майкоп. Зумбу в этот день танцевали представители старшего поколения еще в 10 городах - Волгоград, Мурманск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Калининград, Рязань, Магадан, Барнаул, Чита, Челябинск присоединились в офлайн-режиме. Самым старшим участником рекорда стала 97-летняя жительница Тамбова.

2. Арт-проект «Выставка Клавдии Семеновны».

В парке «Зарядье» с 15 августа до 9 сентября работает арт-проект «Московского долголетия» «Выставка Клавдии Семеновны». На ней представлены совместные работы участников программы «Московское долголетие» и шести современных художников. В экспозицию выставки вошли работы в стиле «бегемотопись», граффити, неоклассика и другие, созданные москвичами старшего возраста в творческих лабораториях. Среди участников «Московского долголетия», посетивших творческие лаборатории, - 25 человек с высшим художественным образованием, 6 членов Союза художников, 1 заслуженный художник России, участники международных выставок, а также любители, которые занимаются рисованием меньше года. Самому старшему участнику выставки Валентину Ивановичу Гукову - 91 год. Как отмечает Валентин Иванович, выйдя на пенсию, он посвятил себя своему любимому делу - фотосъемке. В его коллекции уже более 50 фотоаппаратов. В день открытия «Выставки Клавдии Семеновны» участники арт-проекта и программы «Московское долголетие» установили рекорд - «Самое массовое одновременное рисование на керамических тарелках». Сразу 537 москвичей старшего возраста изобразили вид Москвы, который открывается со стороны парка «Зарядье».

3. 27 августа 2019 года на Красной площади состоялся День «Московского долголетия» на Фестивале «Спасская башня».

Участники проекта - 11 хоров, представители от каждого округа Москвы, исполнили на главной площади столицы музыкальные композиции, посвященные России и Москве, а также песни военных лет. В этот день был установлен новый мировой рекорд - «Самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения». Под аккомпанемент Центрального военного оркестра Министерства обороны России в самом центре столицы выступил сводный хор «Московского долголетия» - 872 участника проекта исполнили гимн Москвы «Дорогая моя столица» композитора Исаака Дунаевского. Количество вокалистов выбрано не случайно и соответствует возрасту Москвы, которая 7 сентября отпраздновала свое 872-летие.

4. 31 августа 2019 года в Лужниках состоялся Фестиваль скандинавской ходьбы «Московского долголетия».

Центральное событие фестиваля - соревнования по скандинавской ходьбе. Дистанцию в 2,5 километра прошли 3793 участника проекта «Московское долголетие». Вместе спортсмены установили новый мировой рекорд «Самый массовый старт соревнований по скандинавской ходьбе среди людей старшего возраста». Самых быстрых определили в индивидуальном и командном зачетах. По итогам соревнований первое место среди мужчин второй год подряд занял 63-летний Василий Решетников из Северного административного округа. Василий преодолел дистанцию за 16 минут 41 секунду. Победительницей среди женщин стала 70-летняя Вера Королева из Восточного административного округа, которая прошла дистанцию за 17 минут 26 секунд. Второе место среди мужчин занял Геннадий Смирнов из Троицкого и Новомосковского округа. Третьим стал Павлов Виктор из города Зеленограда. Второй результат у женщин показала Лузанова Елена из Северо-Западного округа, третьей стала Прудникова Надежда из Зеленограда. Все победители и призеры преодолели дистанцию менее чем за 20 минут. Победителями в командном зачете стала команда из Юго-Западного административного округа.

Фестиваль скандинавской ходьбы «Московского долголетия» в этом году прошел во второй раз. В прошлом году в ландшафтном парке «Митино» 2230 спортсменов старшего возраста установили рекорд по самому массовому старту.

28 сентября, в преддверии Дня старшего поколения в 133 территориальных центрах социального обслуживания и 11 пансионатах для ветеранов войны и труда прошел День открытых дверей.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О ПРОЕКТЕ

1. Кто может стать участником?

Участниками могут стать москвичи, которые:

- достигли 55 (женщины) / 60 лет (мужчины) или являющиеся получателями досрочной страховой пенсии по старости, или пенсии по выслуге лет независимо от их возраста;

- постоянно зарегистрированы в Москве;

- не имеют медицинских противопоказаний*

*Обратите внимание: участие в некоторых программах может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья.

2. Что получают участники?

Занятия доступны москвичам во всех районах, рядом с домом, в пешей доступности и по гарантированному стандарту качества. Все занятия разработаны с учетом возрастных особенностей их участников и проводятся профессиональными преподавателями. Для пенсионеров проводят спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. Занятия проходят в группах 1 или 2 раза в неделю.

3. Это платно? Как подать заявку?

Все занятия для пенсионеров бесплатные. С собой для оформления нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» можно в центре социального обслуживания, офисах госуслуг «Мои документы», поликлиниках, а также в госучреждениях, где проводятся занятия (школах, домах культуры и других организациях).

4. Где проходят занятия?

Занятия проходят в территориальных центрах социального обслуживания, образовательных центрах, учреждениях культуры, спорта, городских парках, школах, вузах и других организациях.

Найти нужный вам кружок или секцию можно найти на сайте мэра Москвы - https://www.mos.ru/city/projects/age-search/ или по телефону горячей линии

+7 (495) 777-7777.

5. Куда обращаться с вопросами?

Ответы на любые вопросы, связанные с программой, можно получить по справочному телефону правительства Москвы - (495) 777-77-77. Или на сайте https://www.mos.ru/city/projects/age-search/

ЦИФРЫ

По итогам исследования, проведенного в конце 2018 года столичным Институтом дополнительного образования, среди 1600 участников проекта:

- более 85% опрошенных полностью удовлетворены качеством оказываемых услуг;

- 35,7% участников опроса отметили, что у них улучшилось настроение и общее самочувствие;

- у 31,4% участников расширился круг знакомых, появились новые друзья;

- у 22% - появилась возможность заниматься любимым занятием и хобби.