Ищешь работу? Звони!

На днях портал Работа.ру провел любопытное исследование. Выясняли: каких кандидатов на различные должности предпочитают работодатели. Оказалось: ищут активных! 67% начальников предпочитают работать с соискателями, которые лично звонят в их компании для трудоустройства. Также большинство работодателей отметили удобство поиска кандидатов через социальные сети или по рекомендациям друзей и коллег.

- Самостоятельный отклик на вакансии значительно повышает вероятность того, что работодатель просмотрит резюме и пригласит на собеседование потенциального кандидата, - уверен Александр Каючкин, руководитель одного их отделов портала Работа.ру. - Активность соискателя - один из важнейших факторов быстрого и успешного поиска работы. Рекомендуем ежедневно мониторить вакансии по специальности и отправлять резюме на понравившиеся предложения о работе. Важно также не забывать писать сопроводительные письма при отклике.

Так что мамы маленьких детей имеют все шансы найти работу - если не постесняются проявить активность сами, подключить знакомых, коллег, друзей - не только реальных, но и виртуальных.

Остается вопрос: какую лучше выбрать форму занятости?

Из дома

Работать так могут представительницы профессий, которые

подразумевают удаленную занятость, - у них нет необходимости каждый день ездить в офис.

Конечно, здесь есть определенные минусы: карьеру в таком режиме сделать сложно. Но, с другой стороны, работа из дома может быть временной: пока ребенок не подрастет, не пойдет в детский сад, а затем и в школу.

Эксперты дают советы: в интернете есть множество сайтов, где можно найти временную работу. Подключайте бывших коллег, они могут подсказать, кому нужны фрилансеры.

Рядом с вами

Можно ежедневно экономить два-три часа, устроившись на работу недалеко от дома. В больших городах многие компании арендуют офисы не в центре. Поинтересуйтесь, нет ли таких в вашем районе?

И в резюме, и даже при первом звонке по телефону стоит указать, где вы живете. Кандидат «по соседству» будет рассмотрен как потенциально более подходящий.

Стоит подчеркнуть это и на собеседовании.

Полный день

При таком варианте в первую очередь надо решить, кто будет в ваше отсутствие заботиться о ребенке.

Стоит освежить свои знания по специальности. Кстати, очень скоро помогать мамам в этом будет государство - см. «А в это время».

На собеседовании делайте упор на то, что, несмотря на перерыв в работе, вы остались профессионалом: читаете специализированную периодику, прошли курсы повышения квалификации, общаетесь с бывшими коллегами и т. д.

И что у вас есть помощники в воспитании ребенка и вам не придется часто уходить на больничный.

КСТАТИ

Легко ли женщине после декрета трудоустроиться? Да, это не так уж и сложно!

То, что начальники якобы настроены против молодых мам, оказалось мифом. Только 6% работодателей избегают брать на работу женщин, состоящих в браке и имеющих маленьких детей. То есть такие суровые начальники скорее исключение из правил.

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