Скандал в "Прямом эфире": уличенная в эскорт-услугах Кира Майер пропала из Инстаграма

Модель Кира Майер (настоящее имя - Дарья Цветкова) удалила свой аккаунт в Инстаграме после скандала на шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Во время передачи под названием "Рынок шкур" на всю страну было показано видео, на котором эффектная брюнетка из удмуртского города Сарапула выражала готовность оказать интим-услуги состоятельному господину.

Теперь при переходе на страницу Киры Майер можно прочесть сообщение: "К сожалению, эта страница недоступна". Такое происходит при удалении аккаунта.

Ранее 26-летняя модель пришла в студию "Прямого эфира", чтобы принять участие в программе, посвященной разоблачению известных блогерш, которые якобы занимаются эскорт-услугами. Майер заявила, что ее значительные расходы оплачивает мужчина. "Мне помогает деньгами мой молодой человек, который оплачивает квартиры, поездки, машины. Но называть его имя мне нельзя", - кокетливо сообщила Кира.

Она снимает квартиру на Кутузовском проспекте за 150 тысяч рублей. Только обувь в ее гардеробной стоит больше трех миллионов рублей. Любимое нижнее белье - под 70 тысяч рублей. Среди прочего она рассказала, что меняет машины каждые три года, а ее последний автомобиль стоит пять миллионов рублей.

"Пять миллионов можно легко потратить за один уикенд за границей только на шопинг - без перелетов, отеля и ресторанов", - гордо говорит девушка. В Москве расходы еще больше. Уход за собой встает в полмиллиона рублей. Кира признается: пять-шесть лет назад она даже не мечтала о нынешней жизни. Сейчас она мечтает о собственной яхте, огромном особняке в Лос-Анджелесе и по дому в Барселоне и Лондоне.

Сотрудники программы "Прямой эфир" не поверили, что у модели только один воздыхатель. Они выяснили, что мужчин, которые обеспечивают красавице безбедное существование, гораздо больше. У девушки даже есть свой агент.

Затем на экране показали видео с участием модели. На кадрах Майер пришла в арендованные апартаменты на встречу с сотрудником шоу, который представился начальником фирмы, желающим поужинать с моделью "с продолжением". Во время задушевной беседы девушка подробно описала список интимных услуг, которые готова предоставить. Она сразу заявила, что способна на все. После этого брюнетка разделась, показав, так сказать, товар лицом.

Во время трансляции ролика Кира неожиданно вскочила со своего места и покинула студию. Напомним, Кира Майер - популярная инстаграм-модель. Почти каждую неделю в блоге она выкладывала фотографии с дорогих курортов, роскошных отелей и демонстрировала фигуру в весьма откровенных нарядах. Девушка и не скрывает, что купается в роскоши.