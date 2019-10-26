"Чувствую себя свиноматкой": молодая жена Игоря Николаева - откровенно о беременности

Юлия Проскурякова почти десять лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Пара воспитывает дочь Веронику, которой не так давно исполнилось четыре года. Молодая жена композитора не раз признавалась, что намерена подарить супругу еще детей. Поэтому слухи об интересном положении звезды то и дело мелькают в прессе, особенно если артистка выходит в свет в свободной одежде.

Сама Юлия Проскурякова обычно никак не реагирует на сплетни. Однако для программы "Привет, Андрей" сделала исключение, расставив все точки над i.

Новый выпуск передачи был посвящен творчеству Игоря Николаева. Артиста пришла поддержать и молодая жена. Она спела с возлюбленным песню "Две звезды", сопроводив действо трогательным танцем - влюбленные обнялись и закружились в такт музыке.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали гостями шоу Андрея Малахова. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Юля выглядела прекрасно. Для съемок она выбрала короткое, но чуть свободное платье, которое ей невероятно шло. При этом наряд не обтягивал фигуру артистки.

Андрей Малахов обратил на это внимание, потому первое, о чем он спросил Проскурякову, правдивы ли слухи о ее интересном положении. Девушка в ответ улыбнулась и заявила: "А я все время беременная. Я чувствую себя свиноматкой! Я все время рожаю и все время беременная. Я к этому уже начинаю привыкать". А потом сказала, обратившись не только к гостям студии, но и супругу: "Я не беременна. Мне нужно закончить институт сейчас, поэтому пока, прости, муж, беременной не буду".

Николаев поддержал возлюбленную. "Столько лет терпел, потерплю и еще", - пообещал музыкант. Он рассмешил всех присутствующих, заявив, что один раз его жена очень удачно забеременела и подарила ему дочку. "Она смысл нашей жизни", - заключил Игорь.