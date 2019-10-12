Поклонники обсуждают беременность молодой жены Игоря Николаева

Юлия Проскурякова девять лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. У пары подрастает дочь Вероника. Но певица не раз признавалась, что намерена подарить супругу еще детей. Слухи об интересном положении звезды то и дело мелькают в прессе.

На этот раз Юлия Проскурякова своим видом сама спровоцировала разговоры о беременности. Все дело в том, что звезда надела на выступление особенное платье. Этот наряд она носила в тот период, когда пыталась скрыть округливший живот при первой беременности.

А масла в огонь подлили еще собственноручно оставленный Юлией комментарий. "Ждала Веронику и старалась найти платье, чтобы не было заметно", - поделилась певица с поклонниками.

uliaveronika Юлия Прскурякова в своем "беременном" платье

Слова артистки произвели эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники наперебой стали обсуждать внешний вид молодой жены Игоря Николаева. Они также начали поздравлять 37-летнюю знаменитость с очередным пополнением в семье.

Стоит отметить, что 8 октября Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отметили день рождения дочки Вероники. С этим событием девочку поздравили многие знаменитости, в том числе и Алла Пугачева. А родители устроили праздник по случаю праздника. Николаев души не чает в малышке. Девочке исполнилось четыре года. Звездные родители регулярно делятся с поклонниками успехами наследницы. Она растет разносторонней личностью - занимается музыкой и рисует.