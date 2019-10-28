Евгений Примаков: После отставки к деду приехал глава ФСБ Путин с генералами

ВНУК КАК СЫН

- Евгений Александрович, вам было 5 лет, когда у вас не стало отца, дед его заменил?

- Я помню и отца, и деда в то время. Моя матушка через некоторое время создала новую семью, отчим отчасти заменял мне отца, но особый взгляд снизу вверх у меня сохранился именно к деду. В смысле ценностей, большого воспитания он для меня был главным авторитетом.

- Евгений Максимович вас не наказывал?

- В детстве нет. Позже. Но никогда не говорил такого и не делал того, от чего стало бы обидно по-настоящему.

- Когда стал общаться с вами как со взрослым?

- Когда я начал заниматься журналистикой. Когда мы стали обсуждать с ним проблемы, которые интересовали и его, и меня. Мог сказать, что я пишу какую-то ерунду.

Внук и тезка Евгения Примакова в редакции «Комсомолки».Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ЗАМЕТКИ И РАЗВЕДКА

- В статье на смерть Примакова английская «Индепендент» написала, что он на Ближнем Востоке занимался не столько журналистикой, сколько разведкой.

- Это несправедливо... и справедливо. Корреспондент газеты «Правда» не мог числиться в разведке. Но и не мог быть завербован. Он был сотрудником главного органа коммунистической печати главной страны социализма. Схвати кто-то за руку журналиста «Правды» за выполнением разведзадания - скандал разразился бы грандиозный.

- Потому правдистов и не вербовали?

- Ну да! При этом человек, знакомый близко по линии журналистики с таким числом иностранных лидеров… Конечно, ему приходили чувствительные задания.

- Секретные переговоры?

- Есть рассекреченные папки: как он ездил в Израиль начиная с 1967 года, когда у наших стран не было дипотношений, договориться с израильтянами об их отношениях с соседями. Те шифротелеграммы на имя председателя КГБ Юрия Андропова сейчас опубликованы. И в Ливан он ездил с офицером ПГУ КГБ, и под обстрелы попадал. Это все очень чувствительные миссии. Но говорить, что он работал на разведку, нельзя. Он работал на страну.

- Ельцин сомневался, назначать его главой Службы внешней разведки в 1991-м или нет?

- Дед не был ни из разведсообщества, ни из команды Бориса Ельцина. И притом не интриговал, чтобы стать главой СВР. Потом как-то Ельцин вызвал его в Кремль и сказал: ну, Евгений Максимович, есть мнение, что вы не устраиваете офицеров СВР. Примаков ответил: если не устраиваю, пусть скажут, я уйду. Они с Ельциным поехали в Ясенево. Собрали командование. Офицеры высказались в пользу деда.

- Но первоначально у разведчиков настороженность была?

- Была. Он же гражданский. Не работал внутри системы. Но там оценили его аналитические способности. И что он, как международник, понимает их работу. И Ельцин подписал указ, который лежал перед ним в одной из двух папок. И сказал, что у него было и другое предложение. Кто был этим вторым претендентом, дед никогда не интересовался.

Евгений Примаков с женой Лаурой Харадзе и сыном Александром, которых потерял рано, и дочерью Наной. Фото: Семейный архив Е. Примакова

СТРАХИ И ИДЕИ

- Он возглавил правительство в дни тяжелого кризиса, потом решился развернуть самолет, летевший в США на важный саммит...

- Это не одномоментные решения: о, вот сейчас возьмем и развернем страну. И разворот самолета - лишь символ, эпизод. Да, яркий, цепляет. Но сам он к развороту над Атлантикой относился как к проходной истории: ну да, летели и не могли поступить иначе, ведь началась бомбардировка Югославии. Это символ не разворота, а отстаивания нашей самостоятельности.

- То есть он страха принятия тяжелых решений не испытывал? А страха смерти?

- Он не принимал решений непродуманных. О смерти... В Бейруте он перемещался между враждующими группами через простреливаемые улицы, попадал в переделки, но я никогда не слышал от него о страхе.

Он летал в Багдад, в Белград, когда были бомбардировки… Старуху с косой видал много раз, в том числе с его здоровьем это связано. Но страха смерти у него не было. Такая фигура умолчания, не тема для рефлексии.

- Идея многополярного мира принадлежит Примакову или он ее подхватил и творчески развил?

- Не могу сказать точно. Он очень много читал. Наверняка она сформулирована ранее. Это не яблоко, упавшее на голову Ньютону. Но формулировка этой доктрины в окончательном виде его авторства. И сама идея, которая вылилась в БРИКС как новый растущий центр силы, тоже была предложена им.

- Метод ситуационного анализа тоже его?

- Да, он получил за это Госпремию в 1980-м.

- «Вашингтон пост» именно Примакова называла крестным отцом операции в Сирии...

- Это прямолинейное описание. Не было - ну в моем архиве такой бумаги нет - у него плана о вводе наших войск в Сирию. Но сам принцип «Россия может быть гарантом международной стабильности» - это его. Допустить в Сирии установление внешнего управления мы не могли.

АМБИЦИИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО

- Известна история, когда одна из дочерей Ельцина пыталась давить на премьера Примакова через его жену Ирину Борисовну, чтобы был назначен конкретный министр, та ответила, что не имеет влияния на работу мужа.

- Так и было. Не хотел бы называть имена, это и не в правилах деда было, но влиять на назначения пытались. Но это было невозможно. Ни на одном из его постов. Есть работа, есть семья, есть друзья. Эти три вещи для него были одинаково важными, три опоры. Что-то одно страдает - вся конструкция валится.

- После отставки Примакова с поста премьера к нему приехал глава ФСБ Путин с несколькими генералами. Это был такой вызов Ельцину и команде?

- Путин приехал с членами коллегии ФСБ. Дед доверял ему. Считал патриотом и умным человеком. Когда стало известно, что Путин будет выдвинут президентом, дед, сам не питавший президентских амбиций, со спокойной душой отошел в сторонку и никогда не жалел об этом.

- Как не питавший амбиций? Он же вместе с Лужковым и Шаймиевым возглавил движение, которое шло в Госдуму, а самого Примакова прочили в президенты.

- Это все политическая борьба. Это нормально. Его движение «Отечество - Вся Россия» позже объединилось с другой партией. В итоге получилась «Единая Россия».

- Примакова предавали?

- Такие люди были. Он верил им до последнего, отказывался верить в то, что про них говорили. Но если их подлость становилась очевидной, прекращал с ними общаться.

Примаков был знаком с большинством лидеров Ближнего Востока и Северной Африки еще со времен работы журналистом, а глава Ливии Муамар Каддафи в знак уважения вручил ему саблю. Фото: Семейный архив Е. Примакова

КНИГИ И ПЕСНИ

- Кто был первым читателем его книг?

- Его супруга Ирина Борисовна. Он никогда не пользовался чьими-то услугами. Заказать кому-то книжку написать - не про него. Когда ему было тяжело, мог что-то начитать стенографисткам, но вообще он с компьютером нормально обращался. А потом правил, правил бесконечно. Редактирование у него было непрерывным процессом.

- Пример?

- Однажды, когда он был премьером, ему показали бумагу, уже 10 раз согласованную, в том числе и им самим. Ее просто напечатали на бланке и принесли ему на подпись. Первое, что он сделал, - схватил ручку, чтобы что-то поправить. Ему сказали: «Не надо, вы уже здесь все поправили!»

- У Примакова остался архив?

- Огромный. Многое до сих пор нельзя публиковать. По соображениям чувствительности информации. Это все лежит в очень надежном месте.

- Он писал и стихи?

- Только для себя. Но есть люди, которые положили это на музыку. Его стихи трогательные - о себе, супруге - про доктора, у которой глаза синие-синие. На его памятнике выбито: «Я твердо все решил - быть навсегда в упряжке».

- Петь любил или петь умел?

- У меня на мобильном сохранилась пара семейных посиделок. В какой-то момент доходило до песен. У деда было несколько любимых. Одну пел с Иосифом Кобзоном - «Если я заболею - к врачам обращаться не стану». И еще «Есть только миг между прошлым и будущим».

- Тостующим его помните?

- Дед был человеком, который держался корней. Застолье - это общение. Он ценил эту важную часть цивилизации. Я на застольях этих бывал.

- С детства?

- В детстве я под столом сидел. За стол пустили, когда стал сильно постарше. Бессменным тамадой был Давид Иоселиани, блестящий кардиохирург и большой друг деда. Дед ему с радостью делегировал эти полномочия.

О ЛИЧНОМ

- Он помогал людям, о которых вы понятия не имели?

- Это история для него обыкновенная. Не только друзьям, но и родственникам друзей. Кому-то помочь в институт поступить, кому-то деньги нужны, потому что дом сгорел, кому-то надо в больницу попасть. О многих случаях ни я, ни его жена просто не знали.

- Внуков и правнуков у него было много...

- Он не очень понимал, как ему вести себя с маленькими детьми. И постепенно, становясь старше, для себя это открывал. И в большом возрасте любил возиться с детками, которые бегали, лазали…

- Примаков-старший домашних отчитывал?

- Для этого нужно было совершить что-то... экстраординарное. Не стал бы это рассказывать.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Евгений Максимович ПРИМАКОВ родился в Киеве 29 октября 1929 года, детство его прошло в Тбилиси. Окончил арабское отделение Московского института востоковедения и аспирантуру экономфака МГУ. Работал на Гостелерадио СССР, в газете «Правда» - на Ближнем Востоке, в Институте мировой экономики и международных отношений.

Возглавлял Совет Союза Верховного Совета СССР, Службу внешней разведки, МИД РФ. С сентября 1998-го по май 1999 года руководил Кабинетом министров. Позже был депутатом Госдумы, руководил Торгово-промышленной палатой. Скончался 26 июня 2015 года.