"В этой игре - только один крутой злодей": Макгрегор ответил поклонникам Хабиба, осадившим его отель в Москве

Несколько десятков человек собрались у здания отеля "Ритц-Карлтон" в Москве, где ранее остановился ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Однако все эти люди - не поклонники спортсмена, а, скорее наоборот, его недоброжелатели.

Дело в том, что в минувший четверг, 24 октября, ирландец провел большую пресс-конференцию в столице, на которой сказал очень много неприятных вещей о дагестанцах и своем сопернике Хабибе Нурмагомедов, в частности.

aiba_fight Конор Макгрегор оскорбил дагестанцев

Сайт kp.ru писал, что Конор назвал российского бойца трусом, который боится выступать перед журналистами и выходить в октагон с флагом своей страны. Более того, по его мнению, все дагестанцы постоянно бегут и чего-то страшатся.

"Я прилетел сюда - он улетел. Это так типично для дагестанца", - сказал во время пресс-конференции Макгрегор.

Всю ночь у здания гостиницы дежурили сотрудники правоохранительных органов, однако обошлось без беспорядков. Сам ирландец больше не показывался, а лишь строчил посты в Twitter.

vmma.ru Дагестанцы ждут Конора

"В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля "Ритц-Карлтон" в центре Москвы", - написал Конор, но вскоре удалил эту запись.

Потом он стал перечислять имена дагестанских бойцов, видимо, с целью обрушиться с критикой и на них, но этот твит тоже пропал со страницы.