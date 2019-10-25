«Михаил Сергеевич, наверняка, знает все камеры в городе». Все штрафы Боярского за последние 6 лет

Жители Санкт-Петербурга продолжают публиковать в социальных сетях фотографии со скандально известным "Мерседесом" Михаила Боярского. Напомним, в начале октября разгорелся скандал после того, как актер бросил иномарку на встречной полосе Невского проспекта. Спустя две недели петербуржцы вновь запечатлели "Мерседес" народного артиста, припаркованный с нарушением правил - главный Д’Артаньян России оставил своего железного коня на тротуаре набережной Мойки, недалеко от своего дома. Брошенный автомобиль частично перекрыл проход для пешеходов. А спустя несколько дней, 22 октября, жители снова сфотографировали авто артиста, на этот раз припаркованный под знаком "Парковка запрещена".

Мы решили выяснить, насколько Михаил Сергеевич злостный нарушитель ПДД, и как часто ему приходят «письма счастья» от ГИБДД. Но ожидания, что наконец-то появился достойный конкурент знаменитому «гелику» Кокорина, собравшему аж 54 штрафа, не оправдались. На Михаиле Сергеевиче числится всего 12 штрафов за последние 6 лет вождения.

13 октября Михаил Боярский оставил иномарку на тротуаре набережной МойкиФото: Twitter.com

"В базе ГИБДД за Михаилом Боярским числятся всего 4 штрафа за 2019 год. При этом два из них "выезд на полосу встречного движения" и "стоянка на проезжей части" получены в один день, 1 октября, на перекрестке Большой Конюшенной и Невского проспекта. Тогда, собственно, граждане и сфотографировали парковку артиста на встречной полосе движения, после чего поднялась шумиха, а полиция стала проводить затянувшуюся уже проверку," - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В целом же, по данным базы ГИБДД, за Михаилом Сергеевичем числятся 12 штрафов за период с 2013 года по настоящий момент. Большинство из них за превышение скорости на 20-40 км/ч. По информации нашего источника, Михаил оплатил все штрафы, кроме одного, датированного августом 2018 года за превышение скорости. Ранее актер катался на черном Opel Antara и часть штрафов была получена еще за рулем предыдущего автомобиля. Теперь же Михаил Сергеевич разъезжает по улицам Петербурга на черном Mercedes

«Учитывая, что появляются новости о том, что Михаил Боярский бросил свой автомобиль в неположенном месте, под запрещающим знаком и вообще на "встречке" - такое малое количество официальных штрафов кажется странным. Вполне возможно, что Михаил Сергеевич просто отлично выучил улочки Петербурга со всеми камерами фотофиксации и умело избегает объективы полицейского оборудования,» - прокомментировал KP.RU источник в ГИБДД Санкт-Петербурга.

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