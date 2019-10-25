Конор за слова перед дагестанцами не ответил

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор провёл насыщенный день в российской столице. Для начала собрал толпу своих фанатов на Тверской, где ожидалась его пресс-конференция. Макгрегора заявили на 10:30 по московскому времени, но в итоге ирландец опоздал на два часа.

После безумной пресс-конференции, о которой мы рассказывали ранее, у ирландца продолжилась насыщенная культурная программа. На мероприятии журналисты попытались задать Конору вопрос об очередном обвинении в изнасиловании, но организаторы дали понять, что это — запретная тема. Макгрегор приехал в российскую столицу — не один, его сопровождала супруга Ди Девлин.

Днём Макгрегор объявился в эфире «Матч ТВ». Похвалил Фёдора Емельяненко, подтвердил свою готовность вернуться в октагон и рассыпался в комплиментах России.

Ирландец и не думал останавливаться. Вечером он посетил рядовой матч Лиги Европы ЦСКА против «Ференцвароша». Конор покинул арену в шарфе армейской команды и пропал с радаров…

Тем временем, у знаменитого отеля «Ритц Карлтон» в центре Москвы ирландца ждала компания дагестанцев.Молодые люди не стерпели оскорблений, прозвучавших в адрес Дагестана на пресс-конференции. Конор назвал российского бойца трусом. А дагестанцев назвал трусами, который постоянно бегут и чего-то страшатся.

Ребята всерьёз хотели выяснить отношения с легендой единоборств, но массовых беспорядков не случилось. К отелю даже стянули нескольких омоновцев. Дагестанцы развлекались, слушая песни про Хабиба, некоторые танцевали лезгинку, но в целом вели себя прилично. Никаких задержаний не было.

Конор попал в отель через чёрный ход и уже за полночь оставил сообщение в твиттере.

«В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля «Ритц-Карлтон» в центре Москвы».

Дагестанцы же разошлись в районе 2:00 по московскому времени. Конора не дождались — выходить и отвечать за слова он оказался не готов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В этой игре - только один крутой злодей": Макгрегор ответил поклонникам Хабиба, осадившим его отель в Москве

Несколько десятков дагестанцев собрались у гостиницы "Ритц-Карлтон" после того, как ирландский боец оскорбил целый народ [видео]