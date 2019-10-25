2019-10-25T14:51:16+03:00
Общество

Водителей хотят штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Правительство поручило профильным ведомствам заняться этой темой
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Тема всплыла на прошедшем на прошлой неделе «дорожном» совещании в Екатеринбурге. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАССТема всплыла на прошедшем на прошлой неделе «дорожном» совещании в Екатеринбурге. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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О том, что в России слишком лояльные правила дорожного движения (ПДД) по части превышения водителями скорости, заговорили уже давно. ГИБДД еще с 2014 года предлагает ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч (сейчас водителя штрафуют лишь в том случае, если он превысил скорость больше, чем на 20 км/ч. Напомним, что штрафы за небольшое превышение скорости были отменены с 2013 года.

Автодорожная инспекция даже разработала законопроект, в котором предлагается штрафовать водителей на 1,5 тысячу рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч и на 3 тысячи рублей за превышение на 20–40 км/ч. Но этот законопроект так и остался лежать на полке.

Идею ужесточить подход к соблюдению скоростного режима поддерживают и в Минтрансе. Теперь на этот вопрос обратил внимание премьер Дмитрий Медведев. Тема всплыла на прошедшем на прошлой неделе «дорожном» совещании в Екатеринбурге. С предложением ввести штраф за превышение скорости на 10 км/ч выступил вологодский губернатор Олег Кувшинников. Медведев отреагировал. По итогам совещания он дал поручение МВД и другим ведомствам проработать вопрос целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Доклад в правительство на эту тему должен быть представлен в начале декабря.

По мнению экспертов, перед тем, как ужесточать требования к водителям, для начала надо навести порядок на дорогах и отрегулировать скоростные режимы. Поддерживают эту позицию и в «Единой России». Нередки ситуации, когда на многополосный магистрали за городом стоит знак «60», или знак «90» без всяких предупреждений сменяется на знак «40».

ИСТОЧНИК KP.RU

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