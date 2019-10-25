2019-10-25T13:49:24+03:00
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Медведев предложил ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч

Изучить целесообразность такого решения поручено МВД
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о целесообразности введения штрафа за превышение скорости движения на 10–20 км/ч.

Обоснованием инициативы займется министерство внутренних дел страны. Доклад должен быть представлен правительству в начале декабря. Об этом говорится в списке поручений, которые глава кабмина дал властям по итогам совещания в Екатеринбурге, передает "Коммерсантъ".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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