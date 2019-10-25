Мария Бутина возвращается домой

29-летняя Мария Бутина была обвинена в США в незаконной работе иностранным агентом. Больше года она отбыла в американской тюрьме, причём первые несколько месяцев были самыми сложными – Мария находилась на особом режиме, исключающим какой-либо общение с другими осуждёнными и постоянное пребывание в одиночной камере. Прогулки заключённым на подобном режиме разрешались только по ночам.

- Вся страна следила за ситуацией, многие боролись за судьбу Марии, - комментирует новость уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. – Со своей стороны я обращалась практически во все международные организации, к Генеральному Секретарю Совета Европы, в ОБСЕ, к Верховному Комиссару ООН по правам человека об освобождении ее из-под стражи, о прекращении уголовного преследования по надуманным основаниям. Разговаривала с послом США и просила его довести озабоченность всей нашей общественности до властей США.

- Совместными усилиями нам удалось добиться возвращения обученное, – говорит вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Если бы не было поддержки и резонанса, Мария могла остаться в американской тюрьме на много десятков лет. Но в тюрьмах разных стран находится много наших соотечественников. Так что работаем дальше.

Пока неизвестно, каким именно рейсом Бутина будет выслана в Россию. Вся семья девушки живёт в Барнауле. Отец Марии Валерий уже прибыл в Москву, чтобы встретить дочь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740122" frameborder="0"></iframe> Осужденная в США Мария Бутина вернется в Москву 26 октября.Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов со ссылкой на информацию Госдепартамента США (с) Ruptly

КСТАТИ

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