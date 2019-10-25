2019-10-25T15:58:36+03:00
В мире

Мария Бутина возвращается домой

Россиянку уже из тюрьмы переместили в центр депортации. Вот-вот она вылетит в сторону Москвы
Дина КАРПИЦКАЯ
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Пока неизвестно, каким именно рейсом Бутина будет выслана в РоссиюПока неизвестно, каким именно рейсом Бутина будет выслана в РоссиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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29-летняя Мария Бутина была обвинена в США в незаконной работе иностранным агентом. Больше года она отбыла в американской тюрьме, причём первые несколько месяцев были самыми сложными – Мария находилась на особом режиме, исключающим какой-либо общение с другими осуждёнными и постоянное пребывание в одиночной камере. Прогулки заключённым на подобном режиме разрешались только по ночам.

- Вся страна следила за ситуацией, многие боролись за судьбу Марии, - комментирует новость уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. – Со своей стороны я обращалась практически во все международные организации, к Генеральному Секретарю Совета Европы, в ОБСЕ, к Верховному Комиссару ООН по правам человека об освобождении ее из-под стражи, о прекращении уголовного преследования по надуманным основаниям. Разговаривала с послом США и просила его довести озабоченность всей нашей общественности до властей США.

- Совместными усилиями нам удалось добиться возвращения обученное, – говорит вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Если бы не было поддержки и резонанса, Мария могла остаться в американской тюрьме на много десятков лет. Но в тюрьмах разных стран находится много наших соотечественников. Так что работаем дальше.

Пока неизвестно, каким именно рейсом Бутина будет выслана в Россию. Вся семья девушки живёт в Барнауле. Отец Марии Валерий уже прибыл в Москву, чтобы встретить дочь.

Осужденная в США Мария Бутина вернется в Москву 26 октября.Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов со ссылкой на информацию Госдепартамента США (с) Ruptly

КСТАТИ

Мария Бутина из американской тюрьмы - "Комсомолке": В США я говорила о том, что между нашими державами должен быть мир

Осужденная россиянка рассказала о приговоре, условиях содержания и планах на будущее (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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