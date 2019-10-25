«Я доверилась мужчине, а у меня потом все отобрали»: Ольга Бузова вспомнила о разводе с Тарасовым

Каждую осень Оксана Федорова и журнал «MODA topical», главредом которого является красавица, вручает премию самым успешным российским звездам.

На сей раз заветной статуэтки удостоились Ольга Бузова, Ксения Собчак, Рита Дакота, Елена Летучая, Сергей Жуков, Жасмин, Наталья Подольская и многие другие. За право держать в руках сверкающую награду шла настоящая борьба. Главной интригой вечера стало то, кому же все-таки достанется приз в номинации «Прорыв года». Ведь претендовали на нее две особы: Ксения Собчак и Ольга Бузова. В итоге победу одержала Собчак, а Оля удостоилась звания «Певица года».

Ольга Бузова получила премию «Прорыв Года»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На минувшей неделе Ольга Бузова стала хозяйкой просторной квартиры в Москве. Однако Оля признается, что пока будет жить в своем гнездышке одна. На вопрос, есть ли у нее мужчина, который смог бы помочь с ремонтом жилища, певица и телезвезда ответила, что все привыкла делать сама.

- В своё время я доверилась мужчине, а потом у меня все отобрали, - вздыхает Бузова, вспоминая развод с футболистом Дмитрием Тарасовым.- Сейчас у меня есть своё гнёздышко, в котором я надеюсь быть счастливой и буду заниматься ремонтом сама. Но если вдруг джентльмен какой-то появится...Хотя у меня есть друзья, которые уже предлагают помощь, и я не буду отказываться потому что я в вопросе ремонта просто ноль (смеется.).

Каждую осень Оксана Федорова и журнал «MODA topical», главредом которого является красавица, вручает премию самым успешным российским звездам.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

КОГО ЕЩЕ НАГРАДИЛИ?

«Творческий дуэт года» - Оксана Федорова и Дмитрий Галихин.

Владимир Пресняков – «За вклад в развитие отечественной эстрады».

Катя Гусева - «Модный Диджей».

Елена Летучая – «Острое журналистское расследование года».

Наталья Подольская – «Музыкальная премьера года».

Жасмин - «Концертное шоу года».

Рита Дакота - "Творческий прорыв года".

Кристина Орбакайте - «Актерский прорыв года».

Ольга Бузова - «Певица года»

Сергей Жуков - «Хитмейкер Года».

Ксения Собчак - «Прорыв года».

Звонкий - «Трек года».

Елена Север - «Кинопродюсер года».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Моя каморочка»: Ольга Бузова разоткровенничалась о новой квартире за 120 миллионов

Певица прокомментировала слухи о помолвке и скорой свадьбе (подробности)