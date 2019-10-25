«Он бил меня ногами и кричал, что задушит наших дочек... »: москвичку обвиняют в убийстве мужа-алкоголика

На аресте матери двоих детей, 38-летней москвички Дилары Сафронкиной, настаивало следствие, но Измайловский районный суд решил иначе. Женщину, которую обвиняют в убийстве мужа, 40-летнего Андрея Сафронкина, поместили под домашний арест. Сейчас она находится в той самой квартире, где всего несколько дней назад очередная семейная ссора с мужем-алкоголиком закончилась трагедией.

ПЬЕТ, БЬЕТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ

С самого утра соседи слышали крики из квартиры семейной пары, но в полицию никто так и не позвонил.

- Я слышала только его голос. Он матерился и выгонял жену на улицу. Это у них нормальная ситуация, такие скандалы по два раза в неделю были. Мы все, конечно, знали, что Андрей пьет. Много раз видела как он в невменяемом состоянии засыпал прямо на лестничное клетке, потому что до двери не мог доползти. Ну а жене от него доставалось. За последние два года я несколько раз видела ее с синяками на лице и руках, - рассказала Наталья Логвинова, жительница дома на улице 3-й Парковой. - Но что лезть в чужую семью, лично я в полицию никогда не звонила, в тот день тоже не решилась.

По словам самой Дилары, муж беспробудно пил почти неделю. Она и две маленьких дочки его жутко раздражали.

Из материалов углового дела:

«Утром он сходил в магазин. Купил дочкам молоко, а себе бутылку водки. Потом закрылся в комнате, выпил и лег спать. Примерно в 16.00 проснулся подошел к нам с дочками и начал разговор. Он вспоминал умершего отца. Потом заявил, что его жизнь прошла зря. Мы были на кухне и в какой-то момент я сказала, что кипятила молоко и оно свернулось. Это его просто взбесило. Он взял кружку со скисшим молоком и прямо при детях начал бить меня по голове. Потом заволок меня в комнату и стал наносить удары локтем по шее. Я молила его о прощении, чтобы он меня отпустил. Это помогло но ненадолго. Когда я стала выходить из комнаты, он меня догнал , повалил на пол в коридоре лицом вниз и стал избивать руками, ногами и все той же кружкой по голове…»

Семилетняя Дарика и пятилетняя Влада в это время были в своей комнате. Перепуганные девочки забрались под кровать и дрожали от страха.

Из материалов уголовного дела:

«За волосы он заволок меня в детскую комнату и продолжил избивать при девочках. Они плакали и просили папу остановиться. Но он кричал, что убьет и меня, и детей. Мне было страшно за девочек и я впервые за годы избиений решила дать ему отпор. Я выхватила из его руки кружку и наотмашь ударила ему в висок. Кружка разбилась и из головы потекла кровь. После этого он успокоился и я помогла ему остановить кровотечение. Предлагала вызвать скорую, но он отказался и снова взялся за водку».

Пьяный в стельку мужчина уснул, но затишье было недолгим. Через два часа он снова набросился на жену с кулаками.

Диларе в случае если самообороны в ее действиях так и не найдут, грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Личный архив

Из материалов уголовного дела:

«Он бил меня и кричал, что задушит наших девочек. Что было дальше я не помню, пришла в себя от криков дочек, в руке у меня была скалка. Муж лежал на полу. Я была уверена , что он сейчас очнется и все продолжится. Было страшно и мы с девочками заперлись в детской комнате и все втроем уснули.»

Только под утро Дилара решилась выйти из комнаты.

Из матриалов уголовного дела:

«Я включила свет и увидела, что муж сидит на диване с закрытыми глазами. Подумала, что он спит и позвала его по имени. Когда он не ответил, я дотронулась до его руки. Она была холодной. Я сразу позвонила в службу спасения».

Медики констатировали смерть. В тот же день Дилару задержали. Следователям она рассказал о том, что защищала себя и детей. Травмы, которые в драке получила женщина зафиксировали, но самообороны в ее действиях почему-то не нашли.

- Уголовное дело возбудили по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Мы будем добиваться переквалификации стать на самооборону. Помимо телесных повреждений, которые ей причинил супруг, на месте происшествия была обнаружена кровь женщины. Она действительно защищала себя и детей, к тому же, этот случай избиения был не первым, - прокомментировала адвокат Мария Ефименко.

КАК УБЬЕТ, ТАК ПРИХОДИТЕ!

Дилара действительно обращалась в полицию (документы есть в распоряжении редакции) и просила защитить ее от мужа-алкоголика и тирана. Но Андрею всякий раз удавалось избежать отвественности. При этом, по словам Дилары, после ее заявлений в правоохранительные органы, муж избивал ее сильнее.

- Она хотела с ним развестись, но просто не могла позволить себе эту роскошь. Квартира принадлежит ему, а снимать жилье было просто не на что. Андрей никогда не работал и Диларе одной приходилось тянуть семью. А она ведь простой продавец в продуктовом магазине, доходы, сами понимаете, скромные. А несколько лет назад муж заставил ее взять кредит. Говорил, что будет заниматься бизнесом, но все 300 тысяч рублей пропил. Банку платила Дилара, и на эти проценты уходила приличная часть ее зарплаты, - рассказала «КП» коллега женщины, Галина.

А начиналось все с большой любви. Дилара и Андрей познакомились в декабре 2011 года и почти сразу стали жить вместе. Через год у пары родилась первая дочь. Свадьбу сыграли, когда малышке было два годика. А через несколько месяцев родилась вторая дочка.

- Он тогда был очень счастлив. В дочках и жене души не чаял. А потом в 2014-м его как будто подменили. После смерти отца стал пить и нигде не работал, - рассказал «КП» друг Андрея, который просил не указывать его имя.

Друзья и жена пытались лечить мужчину. Но сам он не считал себя алкоголиком.

- Были случаи, когда он соглашался на капельницы, но делали их дома. Это было в те моменты, когда доходило до галлюцинаций. Он этой пьянкой доводил себя до того, что начинал сам с собой разговаривать, видел драконов, и прочую нечесть, - продолжил Андрей. - Бил он жену или нет, лично я не знаю.

Друзья Андрея, конечно, винят в случившемся Дилару.

ЧТО БУДЕТ С ДЕТЬМИ?

Сейчас девочки находятся в больнице. Сестры совершенно здоровы, но после случившегося с ними работают психологи. На время следствия девочек поместят в реабилитационный центр. Пока желающих взять их под опеку из числа родственников не нашлось.

Самой Диларе в случае если самообороны в ее действиях так и не найдут, грозит до 15 лет лишения свободы.

«Комсомолка» следит за ходом следствия.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Дела всегда возбуждают по более тяжкой статье — это нормальная практика»

- Официальная статистика Следственного комитета говорит о том, что уголовные дела в том случае, если есть труп, возбуждают по тяжким статьям. Подавляющее большинство доходят до суда без переквалификации. Но есть исключения. В моей практике была похожая история. Так вот еще на стадии следствия были доказаны факты регулярных избиений женщины мужем. В результате дело было закрыто. Если же признают превышение необходимой самообороны, то дело должны переквалифицировать. Наказание там мягче, в случае отсутствия судимостей, предусмотрен только условный срок, - прокомментировал полковник юстиции, адвокат Максим Власов.

В ТЕМУ

Тем временем в Госдуме сейчас активно обсуждают новый закон о семейно-бытовом насилии. Одно из предложений: ввести запрет для агрессора на общение с жертвой.

По данным всероссийского опроса по проблемам домашнего насилия, который проводился по заказу Госдумы с июля по сентябрь 2019 года, каждый 40-й опрошенный в течение последнего года страдал от домашнего насилия. Две трети случаев подпадают под определение "супружеское" насилие. Среди пострадавших от домашнего насилия 75% - женщины. При этом две трети жертв насилия со смертельным исходом — мужчины. Уголовные дела по факту домашнего насилия возбуждаются в 56% случаев.