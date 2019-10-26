Главное - вовремя отстать от детей!

Теперь греха можно не таить: сынище мой в школе был троечником. Причем в отличной школе, где, например, учился актер Андрей Миронов и где все было построено на преподавании отличного английского языка. Устроили мы его туда не по блату, просто по месту жительства.

И учеба стала семейным делом: что только мы не пытались применить (от знаний и уговоров до ремня), чтобы юный отпрыск все-таки взялся за ум и как-то хоть на четверки, что ли, тянул.

Были и объективные причины, конечно: в этой важной школе брезговали заниматься дополнительно с учениками, которые, например, пропустили неделю или две по болезни. Ну и эти фифы английского воспитания требовали, чтобы на первом же уроке у детей от зубов отскакивало все, что они пропустили.

Тут включался простой механизм: болезнь, урок, двойка, шок, обида: «Не буду учить, все равно двойку влепят!» И так по кругу.

У кого дети школьного возраста, запросто меня поймет. Ребенок иногда за плохую оценку хватается как за спасательный круг, ведь все же тогда становятся виноватыми. Значит, можно на них дуться и страдать от глупых родителей, не понимающих тонкую дитячью душу.

Когда увещевания мамы, бдения над уроками посменно и ор папы себя исчерпали, мы начали изобретать способы повышения привлекательности учебы для несчастного ребенка.

Естественно (а кто на этом не кололся!), в ход был введен принцип монетаризации оценок. Во многих семьях так делают, повышая выплаты за пятерки и вычитая «из зарплаты» за двойки.

Какое-то время сын хорохорился и даже немного заработал, а потом довольно быстро просек, что хоть за тройки платят мало, но все-таки стабильно. А остальное - еда, крыша над головой, одежда и мягкая кровать у него были и в зачет по оценкам не входили.

В принципе, так живут и многие взрослые: зарплата есть, небольшая, но достойная, так и бог с ней, с богатой жизнью.

Тем более что классу к пятому сынище приспособился записывать на кассеты саундтреки к мультикам и недорого продавать их одноклассникам. Делал кассеты и на заказ под пожелания клиентов из соседнего класса.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

Тогда мы, потерпев фиаско, сменили тактику. Вы уже догадываетесь, на какую: уроки не выучишь, телика не будет. Математику не сделаешь - капут прогулке и друзьям. Позже уже как-то круг санкций расширился, потому что появились компьютеры. И первые компьютерные игры.

Недолго музыка играла. Сынище вообще приспособился линять с уроков в компании друзей и заниматься своими личными делами. При этом, правда, у него хватило ума все-таки уроки делать на том же, уже привычном уровне: учусь...

Все это тянулось довольно долго. А в 9-м классе нам сказали просто и понятно: незаконченное среднее у него уже есть, документ он получит, но с этого момента адью! В 10-й и 11-й класс мы его переводить не будем. На волю, в пампасы!

Я было возмутился, но потом узнал, что есть такой закон. Школа могла тогда (сейчас - не знаю, сыну уже за тридцатник) отказать ученику в дальнейшем образовании.

Честно говоря, узнав об этом, я расстроился (институт сыну не светил, да он и сам не хотел дальше учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин), а потом почесал намечающуюся лысину и подумал: если бог закрывает дверь, он все равно хоть форточку, да откроет.

И открыл. Снизошло на меня. Я позвал сынище, усадил напротив и спокойно произнес примерно такой монолог:

- Мы с тобой навозились, аж мозоль на шее. С этого момента нас не интересует, как и где ты будешь учиться. Но аттестат о среднем образовании тебе получить надо, потому что это главная корочка в жизни после паспорта. Хотя бы для устройства на работу. Поэтому определим мы тебя, чадо, в школу, где есть экстернат. Но там за год ты должен окончить сразу два класса. Контролировать тебя никто не будет, оценки твои нас не интересуют. Пойдешь?

Сынище прикинул, что год учебы лучше двух, и кивнул.

А теперь внимание! Парад-алле! Оркестр, туш!

Через год (а мы честно не интересовались его учебой) сын принес аттестат, где троек не было вообще! Только хорошо и отлично. По английскому он был просто лидером школы. Математика отскакивала от зубов.

Он не пошел в институт, но окончил несколько компьютерных курсов. Он слепил себя сам. Нашел себе работу. И теперь - великолепный компьютерщик, которого рвут на части.

А теперь я для вас, умные родители, простым языком сделаю вывод: не пропустите момент, когда от ребенка (не выпуская его из поля зрения) нужно просто отстать со своей опекой и своим видением жизни по стандартам, которые вам прививали еще дедушка с бабушкой.

У него своя жизнь. И в ней ему надо помогать и не мешать одновременно. Если вы понимаете, о чем я говорю. Он оценит вашу заботу, но еще больше оценит самостоятельность.

А воспитание?..

Англичане вывели такую формулу: не надо воспитывать ребенка, все равно он будет похож на вас - воспитывайте себя.

По-моему, весьма точно.

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