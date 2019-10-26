Парадоксы XXI века: Пятую часть купленной еды мы просто выбрасываем на помойку

Около 17 млн тонн еды в России ежегодно оказываются на свалках. Таким объемом продовольствия можно накормить 30 млн человек. Хватило бы на те почти 19 млн, кто у нас в стране за чертой бедности, и еще осталось бы.

ПОМОЙКА, ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Эксперты консалтинговой компании «ТИАР-Центр» (занимается вопросами экономики замкнутого цикла) и Российской ассоциации электронных коммуникаций подсчитали, сколько продуктов в России так и не съедается, а с полок магазинов или из холодильников граждан отправляется на помойку. Получилось, почти 20%, то есть пятая часть.

Граждане чаще всего выкидывают зерновые продукты (хлеб, макароны), картофель и овощи (см. графику), торговые сети - молочные продукты и опять же овощи и картошку.

- Эти 17 млн тонн пищевых отходов - и это без учета еще и промышленности - огромная проблема, которая в России совершенно не решается. Много говорят о вреде пластиковой упаковки, одноразовых стаканчиков, но порядка 28% коммунальных отходов у нас в стране - это пища! - рассказал Радио «КП» (97,2 FM) гендиректор «ТИАР-Центра» Антон Губницын. - 17 млн тонн продуктов дают, разлагаясь на мусорных полигонах, около 2,4 млн тонн метана. Это серьезный парниковый эффект, загрязнение воды, почвы и воздуха. И это примерно 84 млрд рублей, которые просто выкидываются.

А еще, конечно, встает вопрос социальный. В России миллионам денег на еду не хватает, а она - в мусорке.

Но как такое получается?

НЕЗАДАЧА С КЕФИРОМ

Как следует из исследования, мы сами превращаем в отходы еду, которая могла бы быть съедена, даже в больших объемах, чем торговые сети. Да ладно?!

Для проверки заглядываю в свой холодильник. Вот поллитровый пакет кефира стоит. Муж половину выпил, а остальное уже подкисло. А пакета поменьше в магазине не было. С яйцами вечно та же проблема. Нам нужно 4 - 6 штук в неделю. Продают же чаще десяток, маленькую упаковку искать надо. Или вот зелень подвяла. Тут другое. Перед выходными купили, а потом уехали на дачу. А там свой салат еще на грядке.

Да, многовато пропадающей еды набирается...

Опрос, проведенный как-то ВЦИОМом, засвидетельствовал: так или иначе продукты выкидывают две трети россиян. Чаще всего в мусорное ведро отправляется еда, купленная спонтанно. Зашли в магазин после работы на голодный желудок - и понабрали и того, что нужно, и того, что никогда не будет съедено. Еще вариант - не договорились, кто зайдет за хлебом или молоком. В итоге все покупается в двойном количестве. Или были планы одни, а потом они изменились - купленная еда и осталась...

ОТДАТЬ - ДОРОЖЕ, ЧЕМ ПРОДАТЬ

А что у торговых сетей?

Как выяснили авторы исследования, в большинстве случаев продукты, у которых срок годности истекает дня через два, уже обречены. За обычную цену покупатель их не возьмет. Казалось бы, можно заранее передавать такую еду благотворительным организациям или продавать по совсем условной цене. Но, оказывается, у нас это крайне невыгодно: то, что не списано в утиль, считается реализованным, даже если магазин не получил за товар ни копейки.

- Торговая сеть в этом случае заплатит и НДС, и налог на прибыль, - объясняет Антон Губницын.

Дешевле получается платить за утилизацию отходов.

НЕ СЪЕЛ САМ - ПОДЕЛИСЬ С ТОВАРИЩЕМ?

Главное предложение от авторов исследования - развивать в России фудшеринг. Это специальные сервисы, через которые можно быстро отдать лишнюю еду тем, кому она нужна.

Несколько таких фондов в России уже есть. Более того, как уже писала «КП», некоторые граждане додумались до того, что можно недоеденное за небольшие деньги продавать через соцсети - такое движение ширится, например, в Москве. Плохо тут только то, что качество этой еды - на совести тех, кто ее предлагает, никакому санэпиднадзору на тухлость подобных котлет не пожалуешься. Так что, видимо, пришло время как-то урегулировать эти процессы законодательно.

В свою очередь, торговые сети просят не наказывать их финансово за благотворительность и не брать налоги с продуктов с истекающим сроком годности, если они были отданы нуждающимся бесплатно.

Около 17 млн тонн еды в России ежегодно оказываются на свалках. Таким объемом продовольствия можно накормить 30 млн человек.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Как не покупать лишнего

Да-да, знаем, большинству известны эти рекомендации. И они держатся в голове ровно до того момента, как мы собираемся в магазин. И все же когда-то же надо начинать новую жизнь. А вдруг?

1. Заранее составьте список тех продуктов, которые необходимы. И сразу идите именно в нужные отделы. Это позволит не отвлекаться и не попадаться на ловушки, расставленные маркетологами: ходовые товары обычно спрятаны в глубине зала, а в первую очередь вы натыкаетесь на что-нибудь не самое нужное вам, но выгодное для торговой сети.

2. Ходите за покупками сытыми. И ежу понятно, на голодный желудок хочется съесть весь мир, не то что лишний килограмм сосисок.

3. Будьте внимательны ко вкусам других членов семьи. Когда кто-то решает за всех остальных, что они должны есть на завтрак, какие-то продукты неминуемо оказываются в мусорном ведре.

4. Делите все на два. Если хотите купить три кило картошки - берите полтора, вместо торта - пару пирожных. Два литра молока? Берите литр! Кило мяса? Купите 500 граммов. Если что, просто сходите в магазин еще раз. Только и всего.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий ЯНИН, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей:

- Эту дикую проблему потерь еды одним фудшерингом не решить. Те страны, которые пытаются что-то с этим сделать, используют целый комплекс решений. Основное направление - требования к производителям и продавцам оптимизировать процессы так, чтобы отходов было меньше. Это и более обдуманный заказ товаров, и более качественная и экологичная упаковка. Второй момент - просвещение потребителей. В чем-то изменение психологии. Мы приучены, что в магазинах надо брать все самое красивое. Сейчас уже пропагандируется другой подход. Возьми вот тот некрасивый банан, который вовсе не обязательно невкусный, съешь и тем самым спаси от помойки. Иначе продукты его разложения на свалке через какое-то время окажутся в той воде, которую ты пьешь. Когда человек понимает, как все в мире взаимосвязано, он и более ответственно относится и к покупкам, и к тому, что творится у него в холодильнике.

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