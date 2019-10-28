Вероника Скворцова рассказала, когда нуждающиеся дети получат препарат "Фризиум"

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда» о проблеме с получением в России препарата «Фризиума», необходимого для детей с эпилепсий.

В интервью с Тиной Канделаки министр прокомментировала истории, которые произошли этим летом, когда двое матерей чуть не оказались за решеткой из-за получения на почте жизненно необходимого препарата для своего ребенка.

«Российская регуляторика - одна из крупнейших в мире. Мы возглавляем по миру законодательную базу, наша признана одной из самых эффективных в мире. Речь идет о незарегистрированных препаратах - тех, которые не поданы по разным причинам. В среднем за 2,5 - 5 дней давались разрешения. Исключение - препараты из запрещенного списка, наркотики нарушение уже не медицинское. Эти женщины, два случая, были арестованы по этой причины. Их не наказали и правильно сделали. Они решились на это от отчаяния и не могли по-другому», - сказала Скворцова

Глава Минздрава сообщила, что ведомство закупило чуть больше 11 тысяч упаковок препарата.

«Всего нам передали список регионы на 550 детей. Количество может увеличиться. Мы с регионами открыли онлайн-регистрацию детей, которым это необходимо. На этой неделе до среды получит Москва, до среды. А потом Московский эндокринный завод развезет по стране все препараты», - рассказала министр.

Напомним, 27 октября в ОНФ сообщили о прибытии в Россию первой парии препарата и заявили, что те, кто нуждаются в препарате «Фризиум» смогут получить до конца следующей недели. Сама Скворцова ранее сообщала, что компания-производитель Sanofi намерена в течение месяца подать досье на регистрацию препарата «Фризиума» в России.