2019-10-28T11:16:42+03:00
Общество

Скворцова сообщила, что смертность от инсультов в России снизилась в два раза

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» глава Минздрав рассказала о центрах для спасения жизни человека при жизнеугрожающих состояний
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Скворцова сообщила, что смертность от инсультов в России снизалась в два разаСкворцова сообщила, что смертность от инсультов в России снизалась в два разаФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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С 2009 года в России более чем в два раза снизили смертность от инсультов, а также почти на четверть - от острых инфарктов миокарда. Об этом министр задвоохранения Вероника Скворцова рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

«За 10 лет мы более чем в 2 раза снизили смертность от инсультов, от травм, ДТП, на 20% от острых инфарктов миокарда», - сообщила глава Минздрава в интервью Тине Канделаки.

По словам министра, причиной такого успеха стало создание системы центров для спасения жизни человека. По ее словам, размещение этих центров было устроено так, чтобы за «золотой час» из прикрепленных территорий к этому центру можно было довести любого человека. Она также отметила, что за этот период удалось прекратить разрушение сельской медицины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в интервью Скворцова также сообщила о снижение количества ВИЧ-инфицированных. По ее словам, такого результата удалось достичь благодаря античной работы с молодежью

Скворцова отвечает на вопросы Канделаки.Нехватка лекарств, платные операции, несовершенная система ОМС, эпидемия ВИЧ, маленькие зарплаты врачей... О главных болевых точках российской медицины в прямом эфире радио Комсомолськая правда рассказывает глава минздрава Вероника Скворцова. Ни один вопрос не останется без ответа. Ведь интервью берет Тина Канделаки!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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