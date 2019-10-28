2019-10-28T10:44:24+03:00
Общество

Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию

Министр здравоохранения отметила, что этот вопрос решать населению [видео]
Елена АКИМОВА
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Вероника Сворцова отметила, что пока вопрос применения эвтаназии остается открытым.Вероника Сворцова отметила, что пока вопрос применения эвтаназии остается открытым.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию. Пока в нашей стране данная процедура запрещена и, по мнению министра здравоохранения, ситуация изменится не завтра.

Это сложный вопрос и решать его нужно не только на уровне власти, но и учитывая мнение народа.

- В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение. Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами. Это то, что в нашей стране активно развивается, - отметила Скворцова в эфире Радио «Комсомольская правда»

Гостья не стала брать на себя ответственность и прогнозировать, когда изменится ситуация по вопросу эвтаназии.

- Само население должно решить, готово ли оно пойти. Есть в некоторых странах ведь злоупотребление таким правом, - подчеркнула министр.

Помимо этого Вероника Скворцова поделилась данными о ВИЧ в нашей стране, затронула проблему нехватки лекарств и несовершенства системы ОМС.

Скворцова отвечает на вопросы Канделаки.Нехватка лекарств, платные операции, несовершенная система ОМС, эпидемия ВИЧ, маленькие зарплаты врачей... О главных болевых точках российской медицины в прямом эфире радио Комсомолськая правда рассказывает глава минздрава Вероника Скворцова. Ни один вопрос не останется без ответа. Ведь интервью берет Тина Канделаки!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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