СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-28T10:44:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию. Пока в нашей стране данная процедура запрещена и, по мнению министра здравоохранения, ситуация изменится не завтра.

Это сложный вопрос и решать его нужно не только на уровне власти, но и учитывая мнение народа.

- В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение. Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами. Это то, что в нашей стране активно развивается, - отметила Скворцова в эфире Радио «Комсомольская правда»

Гостья не стала брать на себя ответственность и прогнозировать, когда изменится ситуация по вопросу эвтаназии.

- Само население должно решить, готово ли оно пойти. Есть в некоторых странах ведь злоупотребление таким правом, - подчеркнула министр.

Помимо этого Вероника Скворцова поделилась данными о ВИЧ в нашей стране, затронула проблему нехватки лекарств и несовершенства системы ОМС.

Скворцова отвечает на вопросы Канделаки.Нехватка лекарств, платные операции, несовершенная система ОМС, эпидемия ВИЧ, маленькие зарплаты врачей... О главных болевых точках российской медицины в прямом эфире радио Комсомолськая правда рассказывает глава минздрава Вероника Скворцова. Ни один вопрос не останется без ответа. Ведь интервью берет Тина Канделаки!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вероника Скворцова рассказала, когда нуждающиеся дети получат препарат "Фризиум"

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда» о проблеме с получением в России препарата «Фризиума», необходимого для детей с эпилепсией (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU