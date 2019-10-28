Каскадная лестница на Кавминводах стала одной из самых длинных в России

Этот год на курортах Ставрополья проходит под знаком перемен, которые подготовило и успешно осуществляет региональное министерство туризма и оздоровительных курортов.

Точки притяжения

Кавказские Минеральные Воды - это минералка, разная на вкус от города к городу, горы, солнце, чистый воздух и на каждом шагу оживающая история в памятниках и фасадах зданий. Фотографии у Эоловой арфы в Пятигорске или у Колоннады в Кисловодске есть у всех, кто здесь бывал хоть раз. А в этом году здесь появились новые достопримечательности, причем все они неразрывно связаны с прошлым.

Национальный парк, созданный в XIX веке и один из самых больших по площади в Европе, - визитная карточка Кисловодска. В этом году здесь появилась «Тактильная тропа», не имеющая аналогов в России.

На дорожках общей протяженностью около полутора километров сменяется 30 видов покрытия: бревна, доски, круглые булыжники, песок, брусчатка. Ходить босиком по такой тропе - занятие приятное и полезное.

В Ессентуках все лето был слышен детский смех у Партерной группы перед входом в Курортный парк, которая открылась 1 мая. Современный сквер с колоннадой, затейливым фонтаном-бассейном, декоративным мостиком и динамическими фонтанами, бьющими из-под ног на радость детям, был разбит в месте, где больше сотни лет назад располагалась курортная аллея. В комплексе со старым парком и дореволюционной грязелечебницей сквер образовал новую точку притяжения для горожан и туристов.

- Это замечательное место благоустроено на средства курортного сбора. Хорошо, что у нас появляются новые источники финансирования, позволяющие делать наши курорты еще прекраснее, уютнее и комфортней, - сказал губернатор края Владимир Владимиров на открытии Партерной группы.

Старое и новое удачно соединилось и в обновленном «Цветнике» - самом известном сквере Пятигорска. На историческое место в центр сквера вернули отреставрированный фонтан со скульптурой 1905 года.

«Мальчик с рыбкой», как его называют, соседствует с новой «Курортницей» - бронзовой девушкой с бабочкой на ноге, которая быстро обрела популярность.

Фото: Инстаграм мэра Железноводска

Стройка века

Одна из самых масштабных курортных строек за последние полвека завершилась в сентябре в Железноводске. Здесь продлили Каскадную лестницу, построенную в 30-х годах прошлого века. Она шла вниз по склону горы Железной, а заканчивалась менее чем на середине пути к Курортному озеру у подножия. Проект, который по разным причинам не завершили строители в XX веке, обрел жизнь в XXI. Достроены более 600 метров лестницы, по ходу спуска стилевое оформление плавно меняется и, приближаясь к озеру и новой Ferrum-площади, выглядит уже совсем современно.

- Теперь просто невозможно побывать в Железноводске и не сделать селфи на «Каскадке»! Даже два селфи - вечером здесь не менее красиво, чем днем, - смеется Ирина из Санкт-Петербурга. - Только придется и в следующем году сюда ехать - на озере начали делать необычную набережную!

Нижнюю часть лестницы построили за полгода при поддержке со стороны губернатора и краевого правительства.

Для ее создания использовались средства федерального гранта конкурса малых городов и исторических поселений, краевого бюджета и поступления от курортного сбора.

Год событий

2019 год стал особенным для края в сфере событийного туризма - такого разнообразия, масштаба Кавминводы еще не видели.

«Шаляпинские сезоны» в 29-й раз превратили Кисловодск во всероссийскую столицу оперного вокала, в 21-й раз сразу во всех городах-курортах прошел старейший российский фестиваль воздухоплавания. Высокий сезон открылся ежегодным фестивалем «Курортные сезоны» - он объединил курорты и превратил регион в огромные подмостки. Больше 80 тысяч человек приняли участие в праздничном открытии, которое растянулось на 3 дня.

Фото: Сайт губернатора Ставропольского края

Во второй раз прошли рыцарский фестиваль в Железноводске и турнир ММА «Битва в Георгиевске», в пятый раз отгремел фестиваль барабанной музыки в Ессентуках. В Железноводске впервые прошел кинофестиваль «Герой и время», а в Ессентуках - во второй раз «Хрустальный источник». Не перечислить, скольких известных артистов, музыкантов, режиссеров России и зарубежья можно было встретить в этот сезон на Кавминводах, причем в рамках фестивалей творческие встречи и концерты проходили бесплатно. Взорвал событийную программу - в прямом и переносном смысле - первый чемпионат фейерверков, который прошел в Ессентуках в мае.

В искусстве запускать салюты соревновались лучшие команды из Испании, Болгарии, Китая, России.

Как говорят в минтуризма, за три дня фестиваль посетили порядка 200 тысяч зрителей.

В этом сезоне жители и гости КМВ увидели более 200 событий из мира кино, музыки, спорта, гастрономии, развлечений. Все они обеспечивались профессиональной поддержкой регионального министерства, а 12 самых крупных и зрелищных были организованы непосредственно минтуризма за счет краевого бюджета в рамках госпрограммы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс».

Нужно отметить, что события вносят свою лепту в обновление Кавминвод - преображаются концертные залы, площади и дороги, правительство края строит планы, чтобы в следующем году провести праздники с еще большим удобством для людей.

Ставропольский край в этом году участвовал в ежегодном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards-2019».

По результатам регионального этапа

4 краевых проекта стали призерами в разных номинациях среди 260 проектов из 33 регионов. Фестиваль фейерверков занял 1-е место, международный чемпионат иллюзионистов-2020 и международный форум «Кавказская здравница» - 2-е место, исторический фестиваль «Железное сердце» - 3-е место. Теперь эти проекты министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края представит на всероссийском финале Премии в ноябре в Самаре.

По поручению губернатора Ставрополья работа по проведению широкомасштабных событийных мероприятий будет продолжена и в следующем году. Гости и жители края смогут принять участие в международных массовых перфомансах: «Открытие курортного сезона», фестиваль фейерверков, чемпионат иллюзионистов, «Лазерное шоу», фестиваль целебной грязи «Железная грязь» и других.

Все больше туристов

С развитием событийного туризма все больше людей приезжают на Кавминводы.

В целом по курортам КМВ коэффициент заполняемости санаториев на август 2019 года составил 77,5% - почти на 4 пункта больше, чем в прошлом году.

По данным минтуризма края, за январь-август общий туристский поток на Ставрополье составил почти 987 тысяч человек, что на 8% выше аналогичного периода 2018 года. Увеличивается и число зарубежных туристов: 33 451 человек из разных стран побывал в регионе за январь-август.

Такому росту способствуют, в том числе, мероприятия по благоустройству и развитию инфраструктуры городов-курортов, которые проводит правительство Ставрополья, краевая программа развития событийного туризма, а также реализация проектов по модернизации и увеличению емкости санаторно-курортного комплекса.

В конце августа с рабочей поездкой край посетила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

- То, что мы увидели в Ставропольском крае, достойно того, чтобы показывать это всей стране. Впечатляют высокие темпы развития, огромные инвестиции. Такие результаты требуют того, чтобы все министерства и ведомства подключались к этой эффективной работе, - прокомментировала ситуацию в крае Ольга Голодец. - Сейчас регион Кавминвод становится серьезнейшей точкой притяжения. Он вернул себе былую славу, и нет никаких сомнений: туризму здесь быть. Федеральная программа развития туризма будет поддерживать развитие региона КМВ.

Фото: kislovodsk-kurort.org

10-миллионный курортник

Ставропольский край - один из крупнейших курортных и туристических регионов России и входит в число лидеров с долей порядка 18,5% в общем объеме санаторно-курортных услуг страны, уточняют в минтуризма. Несмотря на то что регион Кавминвод богат на все возможные виды туризма, санаторно-оздоровительный остается главным направлением.

Значимое событие состоялось в конце лета в одном из старейших санаториев Кисловодска, основанном в 1935 году, - здесь встретили 10-миллионного курортника.

- В вашем городе мы не впервые. Это наша третья поездка, а до этого мы в течение пяти лет ездили в Карловы Вары. Сегодня наша семья отдает предпочтение Кисловодску. Его преимущества можно долго перечислять, но в первую очередь это, конечно, природа и возросший уровень сервиса. Мы чувствуем себя здесь, как дома, - сказал Игорь Соболевский из Подмосковья.

Фото: kislovodsk-kurort.org

Старые санатории на КМВ преображаются, чтобы соответствовать современным запросам. Однако программа их модернизации и ремонта - непростая задача. Губернатор края считает, что нужно на государственном уровне разработать механизм оказания финансовой поддержки санаторно-курортным учреждениям в виде кредитов, субсидирования части затрат на реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение оборудования. На поддержку отрасли необходимо порядка 21,4 млрд рублей. Вопрос прорабатывается на федеральном уровне.

Климат для инвестиций

С 2016 по 2018 годы на Ставрополье создан 91 объект санаторно-курортной и туристической направленности. В крае успешно действует механизм создания благоприятного инвестиционного климата для российских и зарубежных инвесторов. Ежегодно туристический комплекс пополняется новыми современными объектами. Среди крупных, уже введенных в эксплуатацию: в 2016 году - санаторий «Источник» в Ессентуках, в 2017 году - СПА-отель «GreenPark» и санаторий «Арника» в Кисловодске, в 2018 году - санаторий «Белая дача», отель «Амира Парк», санаторий «Главные Нарзанные Ванны» в Кисловодске.

С начала года уже создано 17 объектов общей емкостью 393 места. Продолжаются работы на 22 объектах, совокупный объем инвестиций в которые за весь период реализации составит более 22 млрд руб.

- С января в крае создается туристско-рекреационный кластер «Ставрополье», - рассказали в региональном министерстве по туризму и оздоровительным курортам. - В его рамках до 2024 года запланировано строительство нескольких санаториев и лечебно-оздоровительных комплексов в Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске, а также большого развлекательного комплекса с аквапарком в Ставрополе.

Фото: Сайт губернатора Ставропольского края

Стратегия развития

В июне распоряжением краевого правительства утверждена «Концепция сохранения, восстановления и развития особо охраняемого эколого-курортного региона РФ - Кавказские Минеральные Воды в границах территории Ставропольского края». Это важнейший документ для дальнейшего развития региона.

- Мы хотим, чтобы в край приезжало больше туристов. Поэтому работаем над тем, чтобы расширить возможности оздоровления и улучшить состояние курортов Кавминвод. Но наш самый главный принцип - мы должны идти не к новым миллионам отдыхающих, а к улучшению качества жизни горожан в городах-курортах. Чтобы росли зарплаты, развивалась социальная сфера, становились лучше дороги и так далее. Так что работы еще очень много, - отмечает губернатор края Владимир Владимиров.

Правительство края использует самые разные возможности, чтобы развивать города-курорты, такие как курортный сбор, участие в целевых программах федерального уровня, разработка собственных программ, привлечение инвестиций - частного капитала, заинтересованного в обновлении региона.

В частности в этом году на развитие инфраструктуры и благоустройство Кавминвод привлечено из федерального бюджета более 1,3 миллиарда рублей, они пойдут на строительство и реконструкцию школ, детских садов, спортивных объектов в Кисловодске и Пятигорске. С 2020 года будет направлено уже 1,5 млрд рублей.

Также глава региона предлагает разработать на федеральном уровне программу по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры на КМВ.

По оценкам краевых властей, на развитие инфраструктуры необходимо порядка

32 млрд рублей. Значительная часть этой суммы - для строительства крупного канализационного коллектора, который будет обслуживать города-курорты и другие поселения региона.

Фото: kislovodsk-kurort.org

только цифры

• За 2018 год курортный сбор составил более 185 млн рублей (почти на 4 млн рублей больше запланированного).

• За январь-сентябрь 2019 года - более 218 млн рублей (на 37 млн больше, чем планировалось). Все деньги идут на благоустройство городов-курортов.

• Каскадная лестница в Железноводске теперь одна из самых длинных в России. Количество ступеней - более 600, общая длина почти 900 метров, высота 110 метров. Говорят, ее видно даже из космоса.

справка кп

По маршруту Кисловодск - Москва вот уже два года ходит двухэтажный поезд, пользующийся популярностью у пассажиров.

В октябре в аэропорту Минеральных Вод встретили 2-миллионного с начала года пассажира.

В этом году специальный туристический ретропоезд на паровой тяге сделает 60 рейсов по маршруту Кисловодск - Ессентуки - Пятигорск и обратно. Туристы ездят бесплатно, поездки оплачиваются за счет средств регионального бюджета.

При содействии правительства Ставропольского края с сентября возобновлено железнодорожное сообщение с Железноводском, а между Минводами и Кисловодском запустили современные «Ласточки» - они преодолевают расстояние почти на час быстрее обычных электричек.

Фото: Сайт губернатора Ставропольского края

кстати

Курорты, которые выбирают люди

Курорты Кавминвод постоянно попадают в лидеры рейтингов самых популярных туристических направлений России, курортов для отдыха с детьми и на майские праздники, самых популярных лечебных курортов и мест отдыха на водах.

Аналитическое агентство «ТурСтат» к 220-летию со Дня рождения Пушкина представило рейтинг лучших туристических маршрутов по пушкинским местам. Кисловодск и Пятигорск вошли в первую пятерку.

Кроме того, по данным «ТурСтат», курорты Кавказских Минеральных Вод - лучшие для оздоровительного и лечебного отдыха в России. Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск вошли в пятерку, Железноводск на 6-м месте.

Современный взгляд на отдых

В поселке Иноземцево (город Железноводск) в этом году появился первый на Кавказских Минеральных Водах памп-трек. Это экстремальная велотрасса состоит из череды уклонов и ровных участков, подходит для катания на горных велосипедах и ВМХ.

А уже в следующем году курортные города Кавминвод объединит велотерренкур - специально оборудованная трасса для велосипедистов, которая пройдет в том числе по окрестным горам. Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу спроектировать объект таким образом, чтобы сделать возможным проведение на КМВ велоспортивных соревнований мирового уровня.