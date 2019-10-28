2019-10-28T12:45:11+03:00
Происшествия

Интернет-мошенники обокрали актрису Элину Красавцеву на 100 тысяч рублей

Женщина поверила аферисту и продиктовала все необходимые для перевода данные
Иван РУНЕВ
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5 октября в полицию обратилась актриса Элина Красавцева с сообщением о том, что мошенники украли с ее счетов более 100 тысяч рублей.5 октября в полицию обратилась актриса Элина Красавцева с сообщением о том, что мошенники украли с ее счетов более 100 тысяч рублей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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5 октября в полицию обратилась актриса Элина Красавцева с сообщением о том, что мошенники украли с ее счетов более 100 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что ей на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что отделом безопасности были зафиксированные подозрительные операции по ее карте. Никаких переводов или платежей Элина не совершала и, забеспокоившись о сохранности своих средств, поверила звонившему и предоставила все свои данные.

"Мошенник запросил у 29-летней актрисы Элины Красавцевой паспортные данные, кодовое слово, а также все коды, которые стали приходить ей в смс-сообщениях. Пока мошенник "заговаривал зубы" актрисе, с ее карты были произведены несколько транзакций - списаний средств. Общий ущерб от действий мошенника составил более 100 тысяч рублей," - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией проводится проверка и разыскивается лже-сотрудник банка, обманувший актрису.

Элина Красавцева закончила ВГИК и успела сняться в нескольких российских фильмах и сериалах, пока не решила сменить карьеру актрисы на роль матери. В настоящее время у Элины уже четверо детей и все свое время она посвящает семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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