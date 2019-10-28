"Сердце можно потрогать": Максим Фадеев перенес клиническую смерть

Не успели поклонники Максима Фадеева прийти в себя после тревожных известий о сердечном приступе у продюсера, как музыкант потряс публику признанием. Оказывается, он родился с тяжелым пороком сердца и перенес клиническую смерть.

"Проблемы с сердцем у меня были всегда. У меня дефект межжелудочковой перегородки - врожденный порок сердца. А в 17 лет врачи буквально вернули меня с того света", - шокировал Максим Фадеев гостей программы "Судьба человека".

В интервью Борису Корчевникову он сообщил, что тогда работал на износ и попал в больницу. "Мне делали открытую полостную операцию на сердце. Тебя разрезают от подмышки до подмышки. У меня теперь отсутствует грудной позвонок. Сердце можно потрогать. Сердце так и осталось маленьким, детским. Врачи делали рентген и сильно удивлялись, как я вообще живу. Вместо восьми часов операция продлилась 16. Я тогда на три минуты пережил клиническую смерть. Врач спасла мне жизнь, сделав прямой массаж сердца", - откровенничает продюсер.

С того дня в жизни Фадеева многое изменилось. "Нет, я не видел свет в конце тоннеля, не общался с богом. Но я стал мыслить иначе. В 17 лет я стал другим, взрослым и помудревшим человеком", - рассказал он шокированному Корчевникову.

По словам продюсера, в Кургане, где он вырос, была очень веселая, но неспокойная жизнь. После пережитой клинической смерти Максиму запретили поднимать тяжести больше трех килограммов и заниматься спортом. А ведь он много лет увлекался восточными единоборствами. Без этого было не выжить, так как Курган в 90-е был чень суровым городом.

"Там у любого мальчика воспитывается дух прямо на улице. То, что сейчас является нормой, за это раньше можно было получить по морде. Но я не пошел в уличные банды, а с головой ушел в музыку, и этим, возможно, себя спас. Тогда же лихие года были, бандитские, и многие мои бывшие друзья-спортсмены уже на том свете...", - констатировал музыкант.

Как заявил Максим Фадеев, родители за него сильно переживали. "Мне было важно побежать на улицу и пообщаться с ребятами. Все важное происходило там. Меня заставляли заниматься музыкой, а я хотел стать боксером. Но мне не разрешали родители. Это влияло на руки. У меня в детстве были сломаны все пальцы из-за драк. Надо мной посмеивались, что я музыкант. Мне надо было доказывать, что я что-то могу. Отсюда и драки", - поведал продюсер.

Однако ошибочно думать, что работа музыканта простая. "Я одно время работал дирижером, но лучше бы на заводе пахал. Очень сложно эмоционально. По итогам такой работы сердце совсем стало никудышным. Сердце сегодня совсем не то. Вот прямо совсем", - заключил Фадеев.