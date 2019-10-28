Текст о "Тексте"

Все только и говорят, что о фильме "Текст", экзистенциальной драме Клима Шипенко о парне, несправедливо отсидевшем за хранение наркотиков. Роль безвинно пострадавшего Ильи Горюнова уже называют одной из лучших работ Саши Петрова, а сам фильм - получившимся лучше книги, авторства, между прочим, одного из самых растиражированных писателей земли русской Дмитрия Глуховского.

В свое время о романе "Текст" неслось изо всех утюгов. Дмитрий Глуховский, очень разбогатевший на экранизациях своего романа "Метро", мог позволить себе вложиться в рекламу. Но нельзя сказать, чтобы читатели как-то выделили новое сочинение (разве что какой-то зэк, прочитавший книгу, с восторгом сказал, что написано про него). По жанру "Текст" представлял из себя невеликое произведение, скорее, тюремный роман (с ударением на первом слоге), в задачу которого входило не осмыслить текущую повестку дня, а просто рассказать историю позанятнее о том, как жил мальчонка типа фраер и попал в крутой замес.

Нарочитой в романе была манера письма, сквозь которую читатель вынужден продираться как через репей; не имеющие отношения к делу озлобленные отсылки на Крым; пассажи про лживые медиа, не имеющие никакой иной цели, кроме обозначения политической позиции автора. А вишенка на тортике - "слитый финал" и беспомощная концовка: "Есть люди, от которых что-то остается, а есть люди, от которых не остается ничего".

Если пытаться вычленить идею, то она, по версии Глуховского состояла в том, что наша страна наполовину состоит из вертухаев, а на другую половину из зэков. Что и говорить, высказывание это примерно также глубоко и оригинально, как суждения о том, что в Европе живут одни геи.

Режиссер Клим Шипенко вознаградил зрителя намного больше, чем писатель читателя. Его "Текст" вышел на уровень метафоры, обнажив мысль: текстом можно искупить вину, избыть смертный грех и восстановить нарушенное равновесие.

2017 год, главный герой, Илья Горюнов (Саша Петров), возвращается из мест не столь отдаленных. Дома его никто не ждет: девушка с символическим именем Вера оставила. Мать - умерла день назад. Возможно, Горюнов и не стал бы мстить своему обидчику, молодому сотруднику ФСКН Хазину, подбросившему наркотики. Но обстоятельства вынуждают.

Каким получилось кино

Вообще в критике уже сложилась традиция сравнивать "Текст" с "Преступлением и наказанием". Мол, Илья Горюнов - это Родион Раскольников, решившийся отжать проценты у судьбы. В роли судьбы - не старушка, а засадивший его Петя Хазин. В роли беременной Лизаветы - беременная подружка Хазина, на которую Горюнов не только не поднимет топор, но, при помощи текстов и эсэмэсок с телефона убитого - спасает от аборта.

(В новой версии "Преступления и наказания" убийца становится рабом телефона убитого им мента).

Клим Шипенко по мере сил отредактировал роман Глуховского. Во-первых, в его версии "Текст" стал историей поединка героя с его тенью: убив тень, ты сам становишься ей. А во-вторых, правильно расставляются акценты. Илья не просто герой, от которого ничего не остается, потому что у нас такая плохая страна (цитируем версию Глуховского). В режиссёрской версии Илье живется несладко в том числе и потому, что его жизненный путь продиктован желаниями его матери.

Для того чтобы проиллюстрировать эту мысль, режиссер сам придумал несколько сцен, которые, кстати, удались блестяще. Сцена первая: двадцатилетний студент филфака, собирается в ночной клуб «Рай», но мать решительно восстает против этого желания. Садится на стуле в узком коридоре и талдычит: не пущу, пока не сдашь заваленный экзамен. Так камнем на пути сына в рай она встанет еще не раз. Когда Илья сидит в тюрьме - помешает наложить на себя руки, объяснив, что самоубийцы в рай не попадают. Уже мертвая, продолжит диктовать Илье свои желания: не даст сменить паспорт и уехать в теплые края. И в конце концов Сделает Илью рабом телефона. Ведь первое сообщение, пришедшее на мобилу убитого - от мамы.

Она отпустит его в рай, когда он «сдаст долги».

Любопытный момент. Все критики отметили, как Саша Петров мастурбирует, глядя запись домашнего порно на телефоне, но никто не обратил внимания на не менее пикантную сцену. Горюнов на протяжении всего фильма то и дело лазает в колодец, куда спрятал труп. (Не нужно быть Фрейдом, чтобы понять, что это метафора возвращения к своей покойной матери).

Большая заслуга в том, что фильм удался принадлежит Александру Петрову, сыгравшему сильно и пронзительно. Но это не значит, что фильм не за что и поругать. Как тут не отметить плохую игру Кристины Асмус, очень скучно сыгравшую подругу Ильи в двух с половиной выделенных ей сценах. Можно пожурить и режиссера за излишний пиетет перед раскрученным автором. По фильму видно, как режиссер вплотную подошел к решению главной проблемы, но испугался что-то серьезно менять по отношению к первоначальному "Тексту" Глуховского.

Илья Горюнов фактически оказывается оккупирован тремя матерями: своей собственной, готовой достать его из-под земли; матерью убитого им Хазина, написывающей на телефон и - Ниной, матерью нерожденного ребенка Хазина.

По всему выходит, что три ведьмы должны были сразиться за душу примерного сына. Однако битвы не сложилось, освобождения Ильи от гнета матери не произошло, как и в принципе освобождения не произошло. Хотя очень слабый финал книги режиссер выкрутил в чуть менее слабый финал фильма: его герой придумал-таки способ (пусть и сомнительный), как попасть в рай к своей матери (кстати, кто сказал, что умершая учительница оказалась именно там?).

Все аплодируют. Финальные кадры. Девочка лет шести смотрит на мать, на ухоженный крест на могиле некоего Ильи Горюнова. Камера заботливо показывает надпись «Мусор» на гараже лобненского автокооператива. На дворе 2025 год.

Освобождения Ильи Горюнова не случилось в фильме, но чудо все же произошло. Как известно, настоящее произведение искусства способно воздействовать на реальность. невероятно, но во время съемок "Текста" история один в один повторилась в реальности с одноклассником режиссера Иваном Голуновым. Более того, по странному стечению обстоятельств, имя Ивана Голунова оказалось созвучным с именем Ильи Горюнова. В этом трудно усмотреть какой-то пиар или рекламную акцию. В конце концов, свою книгу Глуховский написал задолго до случившихся событий.

Фильм "Текст" (2019) - Трейлер.

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