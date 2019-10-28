2019-10-28T19:03:07+03:00
Политика

Путин наградил Пахмутову и четверых юных героев

Легендарная композитор удостоена высшего ордена России
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Одному из самых выдающихся композиторов страны, Александре Пахмутовой, 9 ноября исполнится 90 лет.Одному из самых выдающихся композиторов страны, Александре Пахмутовой, 9 ноября исполнится 90 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одному из самых выдающихся композиторов страны, Александре Пахмутовой, 9 ноября исполнится 90 лет. Перед юбилеем Владимир Путин подписал указ о награждении Пахмутовой высшей наградой России - орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Как сказано в тексте указа - "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства", и с этим невозможно не согласиться.

Кроме этого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены актеры Олег Басилашвили, Юлия Борисова и Алиса Фрейндлих, а III степени - актер Александр Михайлов. Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен глава ВГТРК Олег Добродеев, которому в понедельник исполнилось 60 лет. Орденом Почета - композитор Максим Дунаевский.

Орденом Мужества посмертно президент наградил членов экипажа самолета авиакомпании "Ангара" Олега Барданова и Владимира Коломина, погибших при аварии Ан-24 в Нижнеангарске. Самолет выкатился за пределы полосы и врезался в здание, но всех 43 пассажиров удалось спасти. Медали Нестерова удостоены второй пилот этого экипажа Сергей Сазонов и стюардесса Елена Лапуцкая.

Сразу несколько героев награждены посмертно медалью "За спасение погибавших". 15-летний Радион Бураков на Камчатке бросился на выручку младшему брату, на которого напал медведь, сам погиб, но брата спас. 19-летняя Елизавета Дружинина из Вологды вытащила из воды маленькую девочку, а сама выбраться не смогла. 13-летний Дмитрий Новоселов спас упавших в карьер двух 10-летних мальчиков, не сумев вслед за ними взобраться на обрушивающийся берег. 16-летняя Дарья Шерстенева из Вышнего Волочка вытащила из водохранилища младшую сестру, пожертвовав своей жизнью.

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Стюардесса из Иркутска Елена Лапуцкая, которая 27 июня этого года совершила настоящий подвиг во время авиакатастрофы Ан-24 в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск, награждена медалью Нестерова. Указ уже подписал Владимир Путин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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