2019-10-29T12:23:22+03:00
Умные вещи

В Одноклассниках пройдут трансляции с лучшими породистыми собаками со всего мира

На лекционной площадке выставки можно будет послушать мастер-классы о продвижении питомников и об особенностях разных пород собак
Поделиться:
Пользователи мобильного стримингового приложения OK Live до 3 ноября включительно могут принять участие в конкурсе.Пользователи мобильного стримингового приложения OK Live до 3 ноября включительно могут принять участие в конкурсе.
Изменить размер текста:

Одноклассники стали официальной соцсетью Интернациональной выставки собак всех пород «Россия 2019», которая пройдет в Москве со 2 по 4 ноября. В соцсети можно будет посмотреть прямые трансляции с участием породистых собак от заводчиков со всего мира и принять участие во флешмобе с питомцами. А на лекционной площадке выставки – послушать мастер-классы о продвижении питомников в Одноклассниках и об особенностях разных пород собак.

В течение трех дней территория МВЦ «Крокус Экспо» в Москве превратится в город собак. И пока одни будут демонстрировать свою красоту, другие представят разные виды дрессировки: аджилити (преодоление препятствий), танцы со своими хозяевами, флайбол (командная эстафета), дог-фризби (трюки с летающей тарелкой) и мондьоринг (подготовка служебных собак). В группе Российской кинологической федерации в ОК будет доступна прямая трансляция с главного ринга выставки, который и станет основной состязательной площадкой.

Кроме того, пользователи мобильного стримингового приложения OK Live до 3 ноября включительно могут принять участие в конкурсе. Для этого нужно создать в приложении трансляцию с хэштегом #собакаиспорт и показать на нем игры или занятия спортом со своей собакой. Жюри выставки выберут победителя 4 ноября и вручат трем лучшим запас корма.

Впервые наряду с интернациональной выставкой собак Российская кинологическая федерация проводит семейный фестиваль «Путешествие с собакой», трансляции которого также будут доступны в ОК. Пользователи соцсети, не выходя из дома, смогут послушать лекции и мастер-классы о правилах путешествия с собаками, особенностях разных пород и о том, как с помощью рекламных инструментов ОК настроить эффективное продвижение питомника.

Дети и взрослые на фестивале также смогут принять участие в фотоконкурсе от Одноклассников, сделав снимок с выставочными собаками, научиться правильно ухаживать и воспитывать четвероногих питомцев, и создавать своими руками сувениры для животных.

Одноклассники регулярно проводят социальные и образовательные проекты. Так, в августе 2019 года ОК и сервис Добро Mail.ru запустили благотворительный проект, в рамках которого пользователи могут помочь бездомным животным, не покидая соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Простые способы защитить свои данные и деньги, если украли смартфон: советы Роскачества
За потерей гаджета может потянуться целый шлейф проблем - утечка персональной информации и исчезновение средств со счета или кредитки. Защитить данные на телефоне можно заранее, соблюдая простые правила
Новости 24
Песков прокомментировал стрельбу, открытую солдатом в Забайкалье
В РАН назвали три способа спасти моногорода
Насильника на пожизненном случайно выпустили из тюрьмы
Песков: обмен санкциями является вынужденной мерой
Жители Сахалинской области первыми в России начнут консультироваться с врачами по видеосвязи
В Кремле назвали условия возобновления поставок газа из России на Украину
В Москве три человека погибли на вечеринке в квартире
В России начали действовать налоговые льготы для дачников
Киев заявил о начале разведения войск в Золотом
В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Губернатор Сахалинской области обязал чиновников отвечать на обращения жителей в соцсетях
Эксперты сошлись во мнении, что бедных в России больше, чем указывает Росстат
Футболист "Ливерпуля" недоволен системой VAR
Мощный циклон оставил без электричества 180 тысяч человек
«Росатом» рассекретил данные о создании атомной бомбы в СССР
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
ЦБ РФ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией
В России вырос уровень поддержки Путина
Полицейские взяли банду, присвоившую 15 квартир умерших москвичей
В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2»
«Малефисента» не дает обогнать себя в прокате
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ*
«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов