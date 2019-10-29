Беременная возлюбленная Данилы Козловского улетела рожать в США

Ольга Зуева и Данила Козловский через несколько месяцев станут родителями. Для обоих будущий ребенок станет долгожданным первенцем. Малыш появился на свет в США.

"Оля и Данила счастливы. Они давно вместе и осознанно пришли к решению, что хотят детей. Сейчас во всю готовятся, присматривают вещи для малыша. На нескольких последних съемках округлившийся животик Зуевой было уже не скрыть", - рассказали "СтарХиту" в окружении пары.

При этом радостную новость пара держит в секрете. Козловский и Зуева не стали говорить о скором пополнении в семье даже родне. Так, брат актера Егор заявил», что не в курсе будущего события.

Рожать Ольга, вероятно, будет в США. Последние несколько недель Зуева проводит на побережье. А компанию ей составляет собака Груша, которую они вместе с Данилой подобрали на дороге в одной из заграничных поездок.

Артистка наслаждается прогулками на свежем воздухе. Козловский продолжает зарабатывать деньги для семьи. Он активно гастролирует со спектаклями, снимается в кино. Помимо прочего он теперь еще и режиссер, а это работа, которая отнимает очень много времени. Вероятно, Козловский приедет в Штаты только накануне радостного события.

Напомним, что Зуевой сейчас 32 года. Данила Козловский на два года ее старше. Папарацци пока не успели сделать фото любимой актера. А от выходов в свет Зуева на время отказалась. Нет также информации, узаконили ли влюбленные свои отношения. Они уже четыре года вместе, а информации об их личной жизни крайне мало.

Роман пары завязался в 2015 году, и, по словам актера, он влюбился в коллегу по цеху с первого взгляда. А вот Ольга, напротив, отметила впечатляющие внешние данные звезды "Духless". Впрочем, знаменитость утверждает, что влюбилась в актера за его личностные качества.