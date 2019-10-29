«Не облажайтесь. Уходите»: Шварценеггер призвал серьезнее отнестись к эвакуации из-за пожаров в Калифорнии

Власти американского штата Калифорния распорядились эвакуировать тысячи жителей, в том числе некоторые районы Лос-Анджелеса, где живут многие знаменитости. Так, актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал, что был вынужден покинуть свой дом в три часа ночи и призвал всех как можно серьёзнее отнестись к вопросу эвакуации.

«Мы благополучно эвакуировались в 3:30 утра. Если вы находитесь в зоне эвакуации, не облажайтесь. Уходите», - написал экс-глава Калифорнии в своем Twitter.

Лесные пожары охватили некоторые из тех же районов, где уже бушевали в прошлом году другие крупные пожары, уничтожившие тысячи домов.Фото: REUTERS

Шварценеггер поблагодарил «лучших пожарных в мире, истинных героев боевиков, которые атакуют опасность, чтобы защитить своих собратьев-калифорнийцев».

В связи со стихией эвакуированы бывший губернатор Калифорнии и знаменитый баскетболист Леброн ДжеймсФото: REUTERS

В зоне эвакуации оказались жилые дома актера Райана Филлиппа, а также известного баскетболиста Леброна Джеймса. Спортсмен также был вынужден покинуть свой дом и заявил, что пожар в Калифорнии – «не шутка».

Стихия уже охватила более 200 гектаров леса. По официальным данным, пожар уничтожил около сотни строений, 80 тысяч домов находятся в опасной зоне, более ста тысяч человек эвакуированы.

Стихия уже охватила более 200 гектаров леса.Фото: REUTERS

Лесные пожары в Калифорнии.Пламя бушует в жилых кварталах Лос-Анджелеса

Со стихией борются около тысячи пожарных, однако остановить пламя пока не удается. Однако, синоптики сообщили, что на сутки в штате установилась благоприятная погода для борьбы с пожаром, однако затем ситуация вновь может ухудшиться.

По официальным данным, пожар уничтожил около сотни строенийФото: REUTERS

Напомним, калифорнийские леса начали активно гореть еще в августе прошлого года. Ситуация усугубилась в ноябре, жертвами стихии стали свыше 80 человек. Стоит отметить, что лесные пожары охватили некоторые из тех же районов, где уже бушевали в прошлом году другие крупные пожары, уничтожившие тысячи домов.

Со стихией борются около тысячи пожарных, однако остановить пламя пока не удается.Фото: REUTERS