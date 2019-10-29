2019-10-29T13:33:14+03:00
В мире

«Не облажайтесь. Уходите»: Шварценеггер призвал серьезнее отнестись к эвакуации из-за пожаров в Калифорнии

В связи со стихией эвакуированы бывший губернатор Калифорнии и знаменитый баскетболист Леброн Джеймс
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В связи со стихией эвакуированы бывший губернатор Калифорнии и знаменитый баскетболист Леброн ДжеймсВ связи со стихией эвакуированы бывший губернатор Калифорнии и знаменитый баскетболист Леброн ДжеймсФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти американского штата Калифорния распорядились эвакуировать тысячи жителей, в том числе некоторые районы Лос-Анджелеса, где живут многие знаменитости. Так, актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал, что был вынужден покинуть свой дом в три часа ночи и призвал всех как можно серьёзнее отнестись к вопросу эвакуации.

«Мы благополучно эвакуировались в 3:30 утра. Если вы находитесь в зоне эвакуации, не облажайтесь. Уходите», - написал экс-глава Калифорнии в своем Twitter.

Лесные пожары охватили некоторые из тех же районов, где уже бушевали в прошлом году другие крупные пожары, уничтожившие тысячи домов. Фото: REUTERS

Лесные пожары охватили некоторые из тех же районов, где уже бушевали в прошлом году другие крупные пожары, уничтожившие тысячи домов.Фото: REUTERS

Шварценеггер поблагодарил «лучших пожарных в мире, истинных героев боевиков, которые атакуют опасность, чтобы защитить своих собратьев-калифорнийцев».

В связи со стихией эвакуированы бывший губернатор Калифорнии и знаменитый баскетболист Леброн Джеймс Фото: REUTERS

В связи со стихией эвакуированы бывший губернатор Калифорнии и знаменитый баскетболист Леброн ДжеймсФото: REUTERS

В зоне эвакуации оказались жилые дома актера Райана Филлиппа, а также известного баскетболиста Леброна Джеймса. Спортсмен также был вынужден покинуть свой дом и заявил, что пожар в Калифорнии – «не шутка».

Стихия уже охватила более 200 гектаров леса. По официальным данным, пожар уничтожил около сотни строений, 80 тысяч домов находятся в опасной зоне, более ста тысяч человек эвакуированы.

Стихия уже охватила более 200 гектаров леса. Фото: REUTERS

Стихия уже охватила более 200 гектаров леса.Фото: REUTERS

Лесные пожары в Калифорнии.Пламя бушует в жилых кварталах Лос-Анджелеса

Со стихией борются около тысячи пожарных, однако остановить пламя пока не удается. Однако, синоптики сообщили, что на сутки в штате установилась благоприятная погода для борьбы с пожаром, однако затем ситуация вновь может ухудшиться.

По официальным данным, пожар уничтожил около сотни строений Фото: REUTERS

По официальным данным, пожар уничтожил около сотни строенийФото: REUTERS

Напомним, калифорнийские леса начали активно гореть еще в августе прошлого года. Ситуация усугубилась в ноябре, жертвами стихии стали свыше 80 человек. Стоит отметить, что лесные пожары охватили некоторые из тех же районов, где уже бушевали в прошлом году другие крупные пожары, уничтожившие тысячи домов.

Со стихией борются около тысячи пожарных, однако остановить пламя пока не удается. Фото: REUTERS

Со стихией борются около тысячи пожарных, однако остановить пламя пока не удается.Фото: REUTERS

Пожары в Калифорнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители Сахалинской области первыми в России начнут консультироваться с врачами по видеосвязи
В Кремле назвали условия возобновления поставок газа из России на Украину
В Москве три человека погибли на вечеринке в квартире
В России начали действовать налоговые льготы для дачников
Киев заявил о начале разведения войск в Золотом
В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Губернатор Сахалинской области обязал чиновников отвечать на обращения жителей в соцсетях
Эксперты сошлись во мнении, что бедных в России больше, чем указывает Росстат
Футболист "Ливерпуля" недоволен системой VAR
Мощный циклон оставил без электричества 180 тысяч человек
«Росатом» рассекретил данные о создании атомной бомбы в СССР
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
ЦБ РФ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией
В России вырос уровень поддержки Путина
Полицейские взяли банду, присвоившую 15 квартир умерших москвичей
В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2»
«Малефисента» не дает обогнать себя в прокате
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ*
«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов