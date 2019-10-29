2019-10-29T15:13:01+03:00
Здоровье

Как России удалось попасть в число лидеров по борьбе с туберкулезом?

Россия входит в число семи стран, которые преуспевают и находятся на пути к достижению целей к 2020 году стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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Об этом на прошлой неделе рассказала специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации Мелита Вуйнович.

Также она подчеркнула достижения фтизиатрической службы нашей страны: заболеваемость туберкулезом снижается очень быстрыми темпами, как нигде в мире. То же самое касается и уровня смертности от этой болезни.

«Комсомолка» попросила рассказать о том, как удалось достичь таких результатов Ирину Васильеву, доктора медицинских наук, профессора, директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний и главного внештатного специалиста-фтизиатра Минздрава РФ. В начале беседы Ирина Анатольевна напомнила, что пик заболеваемости туберкулезом пришелся на 2000 год, а смертности – на 2005 год. Это связано с особенностью микобактерии туберкулеза, которая так дала о себе знать после развала противотуберкулезной службы СССР. В начале 2000-х Правительством страны был принят ряд мер, в результате которых все же началось планомерное сокращение заболеваемости и смертности.

«Но за последние 3-5 лет мы наблюдаем рекордные показатели по падению смертности. Сейчас этот показатель снижается на 11-15% в год, в то время как в мире эти цифры составляют всего 3-5%. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря реализации комплексных программ Минздрава РФ, разработанных с учетом особенностей каждого региона при участии профессионального сообщества фтизиатров», - отметила профессор Васильева.

Васильева Ирина Анатольевна. Директор ФГБУ “НМИЦ ФПИ” Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.

Васильева Ирина Анатольевна. Директор ФГБУ “НМИЦ ФПИ” Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.

Эти многоуровневые программы охватывают весь спектр мер по контролю за распространением туберкулеза. Во-первых, это профилактика. Сегодня практически каждому новорожденному в России делается прививка БЦЖ, чтобы уберечь его от смертельных форм заболевания. В настоящее время показатели детской смертности от туберкулеза практически равны нулю, и фиксируются лишь у тех детей, которые не прошли вакцинацию.

Во-вторых, это скрининг населения, чтобы выявить туберкулез, пока он не перешел в активную фазу. Для этого у детей применяют кожные пробы, у взрослого населения - флюорографию. Примечательно, что по данным ВОЗ, в России выявляют 99% случаев заболевания от оценочного числа больных. В мире же этот показатель существенно ниже и составляет порядка 70%.

В-третьих, при обнаружении инфекции важно определить, насколько она будет восприимчива к лечению. Сегодня все регионы за счет средств федерального и регионального бюджетов оснащены современным оборудованием и реактивами, которые позволяют определить, обладает ли бактерия лекарственной устойчивостью или нет до начала лечения.

В-четвертых, это лекарственное обеспечение пациентов. В случае с обычными формами туберкулеза все гораздо проще: пациенты получают стандартную терапию. Но если речь идет о туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью, то тут требуется дорогостоящее лечение. И оно сегодня доступно всем, кто в нем нуждается, за счет государства.

И, наконец, в-пятых, обеспечивая пациентов препаратами, важно сохранить приверженность лечению, ведь оно длится от 6 до 24 месяцев, и все это время необходимо принимать от 4 до 6 препаратов одновременно. Чтобы пациенты смогли полностью пройти курс лечения, в регионах работают программы социально-психологической поддержки.

Ирина Васильева также отметила, что сегодня в России создан федеральный регистр больных туберкулезом, позволяющий вести эпидемиологический мониторинг, строить прогнозы по возможному росту заболеваемости в том или ином регионе, своевременно предпринимать превентивные меры, планировать закупки лекарственных средств.

«Сегодня туберкулез взят в России под усиленный контроль. Заболеванию уделяется пристальное внимание на самом высоком уровне, выделяются средства из федерального и региональных бюджетов на проведение скрининговых мероприятий, закупку реактивов для лабораторий, приобретение лекарственных средств для пациентов со всеми формами туберкулеза», - отметила профессор Васильева.

По информации ВОЗ, охват населения лечением от туберкулеза в Российской Федерации равен 99%, а охват профилактическим лечением детей младшего возраста – 100%.

Туберкулёз - инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий, или палочками Коха. Обычно оно поражает лёгкие, реже затрагивает другие органы и системы. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании больного: заразиться туберкулезом можно где угодно – в транспорте, в супермаркетах, в любых закрытых пространствах с большой скученностью людей. Чаще всего после инфицирования заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме, но примерно один из десяти случаев скрытой инфекции, в конце концов, переходит в активную форму. Классические симптомы туберкулёза лёгких - длительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканьем, появляющимся на более поздних стадиях, длительная субфебрильная температура, лихорадка, слабость, ночная потливость, пониженный аппетит и, как следствие, значительное похудение.

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