Как России удалось попасть в число лидеров по борьбе с туберкулезом?

Об этом на прошлой неделе рассказала специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации Мелита Вуйнович.

Также она подчеркнула достижения фтизиатрической службы нашей страны: заболеваемость туберкулезом снижается очень быстрыми темпами, как нигде в мире. То же самое касается и уровня смертности от этой болезни.

«Комсомолка» попросила рассказать о том, как удалось достичь таких результатов Ирину Васильеву, доктора медицинских наук, профессора, директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний и главного внештатного специалиста-фтизиатра Минздрава РФ. В начале беседы Ирина Анатольевна напомнила, что пик заболеваемости туберкулезом пришелся на 2000 год, а смертности – на 2005 год. Это связано с особенностью микобактерии туберкулеза, которая так дала о себе знать после развала противотуберкулезной службы СССР. В начале 2000-х Правительством страны был принят ряд мер, в результате которых все же началось планомерное сокращение заболеваемости и смертности.

«Но за последние 3-5 лет мы наблюдаем рекордные показатели по падению смертности. Сейчас этот показатель снижается на 11-15% в год, в то время как в мире эти цифры составляют всего 3-5%. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря реализации комплексных программ Минздрава РФ, разработанных с учетом особенностей каждого региона при участии профессионального сообщества фтизиатров», - отметила профессор Васильева.

Васильева Ирина Анатольевна. Директор ФГБУ “НМИЦ ФПИ” Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.

Эти многоуровневые программы охватывают весь спектр мер по контролю за распространением туберкулеза. Во-первых, это профилактика. Сегодня практически каждому новорожденному в России делается прививка БЦЖ, чтобы уберечь его от смертельных форм заболевания. В настоящее время показатели детской смертности от туберкулеза практически равны нулю, и фиксируются лишь у тех детей, которые не прошли вакцинацию.

Во-вторых, это скрининг населения, чтобы выявить туберкулез, пока он не перешел в активную фазу. Для этого у детей применяют кожные пробы, у взрослого населения - флюорографию. Примечательно, что по данным ВОЗ, в России выявляют 99% случаев заболевания от оценочного числа больных. В мире же этот показатель существенно ниже и составляет порядка 70%.

В-третьих, при обнаружении инфекции важно определить, насколько она будет восприимчива к лечению. Сегодня все регионы за счет средств федерального и регионального бюджетов оснащены современным оборудованием и реактивами, которые позволяют определить, обладает ли бактерия лекарственной устойчивостью или нет до начала лечения.

В-четвертых, это лекарственное обеспечение пациентов. В случае с обычными формами туберкулеза все гораздо проще: пациенты получают стандартную терапию. Но если речь идет о туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью, то тут требуется дорогостоящее лечение. И оно сегодня доступно всем, кто в нем нуждается, за счет государства.

И, наконец, в-пятых, обеспечивая пациентов препаратами, важно сохранить приверженность лечению, ведь оно длится от 6 до 24 месяцев, и все это время необходимо принимать от 4 до 6 препаратов одновременно. Чтобы пациенты смогли полностью пройти курс лечения, в регионах работают программы социально-психологической поддержки.

Ирина Васильева также отметила, что сегодня в России создан федеральный регистр больных туберкулезом, позволяющий вести эпидемиологический мониторинг, строить прогнозы по возможному росту заболеваемости в том или ином регионе, своевременно предпринимать превентивные меры, планировать закупки лекарственных средств.

«Сегодня туберкулез взят в России под усиленный контроль. Заболеванию уделяется пристальное внимание на самом высоком уровне, выделяются средства из федерального и региональных бюджетов на проведение скрининговых мероприятий, закупку реактивов для лабораторий, приобретение лекарственных средств для пациентов со всеми формами туберкулеза», - отметила профессор Васильева.

По информации ВОЗ, охват населения лечением от туберкулеза в Российской Федерации равен 99%, а охват профилактическим лечением детей младшего возраста – 100%.

Туберкулёз - инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий, или палочками Коха. Обычно оно поражает лёгкие, реже затрагивает другие органы и системы. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании больного: заразиться туберкулезом можно где угодно – в транспорте, в супермаркетах, в любых закрытых пространствах с большой скученностью людей. Чаще всего после инфицирования заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме, но примерно один из десяти случаев скрытой инфекции, в конце концов, переходит в активную форму. Классические симптомы туберкулёза лёгких - длительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканьем, появляющимся на более поздних стадиях, длительная субфебрильная температура, лихорадка, слабость, ночная потливость, пониженный аппетит и, как следствие, значительное похудение.