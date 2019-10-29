Курдский шпион украл трусы аль-Багдади перед его ликвидацией

После ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ — ред.) Абу Бакра аль-Багдади в прессе продолжают появляться подробности спецоперации, которую провели американские военные 27 октября. Операция продолжалась четыре часа. В результате обстрелов с воздуха и помощи военных на земле аль-Багдади смогли загнать в тупиковый тоннель, где он подорвал на себе пояс смертника.

Событиям 27 октября предшествовала многомесячная работа ЦРУ и разведки курдских «Сил демократической Сирии». Вычислить, где находится боевик, было сложно, поскольку он довольно часто переезжал с места на место. В итоге курдам удалось внедрить своего человека в окружение аль-Багдади. Шпион не только помог американским силам установить точное местоположение лидера ИГИЛ, но еще и выкрал его личные вещи — несколько пар трусов. Якобы, благодаря этому, американским военным удалось провести ДНК-анализ и наверняка удостовериться, что курдская разведка вышла на след именно аль-Багдади.

Сейчас американские военные утверждают, что криминалистическая экспертиза, проведенная после спецоперации в Идлибе, подтвердила, что был убит именно аль-Багдади. Перед тем, как захоронить его останки над телом провели религиозные обряды по исламским канонам. Затем тело захоронили в море. Точные координаты в Пентагоне отказались называть. Аналогичная судьба, кстати, постигла и останки лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена в 2011 году. Его тело сбросили в Аравийское море.

Последствия авиаудара в районе деревни Бариша в сирийской провинции Идлиб.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Отсутствие нижнего белья - это один из признаков салафитов или ваххабитов. Для них как раз и характерно отсутствие нижнего белья, ношение бороды без усов, короткие штаны. Вообще, это большой вопрос, как этот шпион смог подобраться настолько близко к аль-Багдади, чтобы своровать у него нижнее белье, - поясняет «КП» специалист по исламистским организациям Андрей Серенко. - Это особый вид отношений. Но, думаю, здесь пошла накрутка мифов, которые не проясняют ситуацию, а больше ее запутывают. Есть уже заявления, что операцию по уничтожению аль-Багдади могли планировать турки, а не американцы. Курды рассказывают, что забросили своего агента в окружение аль-Багдади. Сейчас каждый пытается примазаться к этой спецоперации, чтобы урвать пиаровский кусочек победы, в том числе и курды, которые находятся под жестким прессингом турецких военных. Они хотят привлечь к себе внимание общественности таким образом.

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