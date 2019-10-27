Аль-Багдади мертв? Но дело его живет

«Только что произошло что-то крупное», - в своей манере заинтриговал мир через Твиттер президент США Дональд Трамп. И американские СМИ, как по команде, взорвались сенсацией. В Сирии в результате спецоперации уничтожен лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади. Телеканалы наперебой начали выдавать противоречащие друг другу подробности, из которых до официального заявления Трампа можно было нарисовать следующую картину.

Брошенный лагерь Айн Исса, где проживали семьи игиловцев.Фото: Александр КОЦ

Американский спецназ высадился на вертолетах где-то в провинции Идлиб и атаковал одно из строений в 5 километрах от границы с Турцией. По одним данным, аль-Багдади был уничтожен в результате трехчасового боя. По другим, поняв, что уйти не удастся, лидер некогда мощнейшей террористической группировки подорвал себя. Вместе с ним погибли две его жены и ребенок.

Между тем, из сетевых аккаунтов действующих в провинции Идлиб группировок боевиков, в том числе аффилированных с Аль-Каидой*, приходят подтверждения проведенной в ночь на воскресенье операции. На видеокадрах – разрушенное здание, тела боевиков. Трупа самого Багдади боевики обнаружить не смогли, видимо, его вывезли американцы. Однако на месте было обнаружено тело его соратника, которого прочили в преемники лидера террористов – Абдуллы Кардаша. Всего же, по информации из Идлиба, в ходе рейда с участием восьми вертолетов были убиты семь человек, в том числе – три женщины и один ребенок.

В ходе рейда с участием восьми вертолетов были убиты семь человек, в том числе – три женщины и один ребенок.Фото: Александр КОЦ

У предполагаемой победы, как водится, сразу появилось много отцов. Сначала иракское телевидение заявило, что в ликвидации Багдади принимали участие военнослужащие Ирака, что странно, потому что провинция Идлиб находится на другом конце Сирии. Да и вертолеты взлетали с территории Турции. Затем командующий курдскими Сирийскими демократическими силами отрапортовал: «Историческая спецоперация была проведена исключительно благодаря обмену нашими разведданными с США».

Сирийские военные занимают позиции по линии соприкосновения в провинциях Алеппо и РаккаФото: Александр КОЦ

Как бы то ни было, если информация об уничтожении лидера ИГИЛ подтвердится, это ставит сразу несколько неудобных вопросов. Во-первых, операция проводилась в районе, в котором, по мнению мирового сообщества, никаких террористов нет. Лишь сплошь «умеренная оппозиция» да оскароносные «Белые каски». И ведь наши западные партнеры буквально на руках висли, настаивая на том, что никакой антитеррористической операции в провинции Идлиб быть не может. А любые точечные удары расценивались исключительно как бомбардировки школ и больниц. Во-вторых, аналогии ведь напрашиваются сами собой. Примерно также недалеко от афгано-пакистанской границы был уничтожен Бен Ладен. И так уж вышло, что и тот, и другой долгое время были на виду, но до определенного момента необходимости в их ликвидации не было.

Сирийская военная техника.Фото: Александр КОЦ

А сегодня такой момент настал. На фоне вывода американского контингента с северо-востока Сирии, нынешней администрации США необходима громкая победа, чтобы успокоить «ястребов». И ликвидация аль-Багдади в рамках предвыборной кампании Трампа, конечно, будет серьезным козырем. Только выглядит это как «мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Да и победа эта – чисто символическая. И это хорошо показывает история с Бен Ладеном. После его смерти Аль Каида никуда не делась, а только укрепилась. Особенно, кстати, в провинции Идлиб, где с ИГИЛом она открыто враждовала. И нынешние главари Аль Каиды откровенно расстроены тем, что не они первые добрались до конкурента. История же «Исламского государства» показывает, что идеология живет вне зависимости от состояния здоровья ее вдохновителей.

Сирийские военные на боевой позиции.Фото: Александр КОЦ

* - запрещенная в РФ решением Верховного суда организация в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский телеканал сообщил об уничтожении лидера террористов в Сирии

Главаря боевиков ликвидировали напоказ на пике политического противостояния в США (подробнее)

РЕПОРТАЖИ АВТОРА

Россия бросает в Сирию бойцов из Чечни

Бескрайние поля северо-востока Сирии усеяны черными зеркальными проплешинами. Нефть здесь не надо добывать в тяжелом технологическом смысле. Она сама пробивается на поверхность. Бери ведро и черпай. Но только для собственных хозяйственных нужд. Пока на этих землях правили проамериканские боевые отряды, местным жителям - будь то курды или арабы - было запрещено добывать нефть в коммерческих целях. (подробности)

Россия зашла на бывшую базу США

«Это величайшее предательство в истории! Мы никогда этого не забудем и не простим!» Американские колонны, уходящие из Сирии в сторону Ирака щедро осыпают проклятиями, ругательствами камнями и протухшими помидорами. Жители курдских территорий на северо-востоке страны, когда-то встречавшие «звездно-полосатых» цветами как освободителей, не стесняются в выражениях. И обвиняют США в грядущем геноциде. (подробности)