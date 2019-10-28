2019-10-28T22:26:01+03:00
В мире

США «избавились» от тела аль-Багдади

Дональд Трамп сообщил, что военные взял с собой только образцы ДНК террориста
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американцы взяли образцы ДНК аль-БагдадиАмериканцы взяли образцы ДНК аль-БагдадиФото: REUTERS
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Американские военные уничтожили тело главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Аль-Багдади убит в ходе спецоперации в сирийском городе Идлиб. Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сообщил, что от тела «избавились должным образом». Как сообщает телеканал Fox News, тело «отдали морю».

Дональд Трамп сообщил, что после взрыва от террориста «осталось не так много». Однако, американцы уверяют, что безголовое тело опознали. Для большей достоверности на месте взяли образцы ДНК. Fox News сообщает, что образцы ДНК аль-Багдади, чтобы было с чем сравнивать ДНП покойного, получили от близких террориста. По версии телеканала, их получили от дочери главаря банды.

- Корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин сообщила , что после взрыва голова Аль-Багдади осталась нетронутой, что позволило использовать такие биометрические данные, как распознавание лиц, -сообщает телеканал.

В России не торопятся с комментариями о спецоперации американцев в Идлибе, доказательств тому, что аль-Багдади действительно убит, кроме заявления Трампа, не было. Президент США допускает, что Белый дом опубликует часть видео спецоперации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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