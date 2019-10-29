Врачу Николаю Каклюгину наркотики подкинули с помощью женщины - "наживки"

Три листка мелким почерком со всеми нюансами, фамилиями и действующими лицами, якобы, подлога написала и передала в Генпрокуратуру экс-начальница отдела дознания УМВД №7 по Ростову-на-Дону Наталья Разумнова. Однако же, суд не счел такие важные сведения существенными. Каклюгин все еще в СИЗО в «одиночке». Вот-вот ему дадут 15 лет строгого режима.

Летом 2019 года «Комсомолка» писала про историю краснодарского врача-нарколога, видного общественного деятеля Николая Каклюгина. Его уголовное дело абсолютно идентично прогремевшему на всю Россию делу Ивана Голунова. Тот же почерк, те же «доказательства» вины и стиль ведения уголовного дела. Журналиста отпустили, а врач так и сидит под следствием в СИЗО. Его задержали с 15 граммами запрещенного вещества еще в октябре 2018 в Ростове-на-Дону и теперь обвиняют по особо-тяжкой 228 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».

О том, что уголовное дело против Николая сфабриковано говорили и говорят многие эксперты, политики и депутаты ГосДумы. Каклюгин хорошо известен в этих кругах, как активный общественный деятель и борец с наркомафией. Родственниками даже назывался предполагаемый заказчик — руководитель сети наркологических клиник, про которые раскопал много всего нелицеприятного Николай Каклюгин.

И вот неожиданно все эти предположения прозвучали вновь, только уже не от родных и близких, а от полицейского. Августе 2019 года на имя заместителя Генпрокурора РФ легло заявление от экс-руководителя того самого отдела полиции, куда сразу после задержания доставили Каклюгина Натальи Разумовой.

Копия заявления со всеми печатями имеется в распоряжении редакции. Цитируем самые важные моменты: «В силу того, что я что я раньше проходила службу в органах внутренних дел в должности начальника отдела дознания … мне стали известны следующие факты и события, касающиеся незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных и следственных органов в отношении гражданина Каклюгина Н.В.

Так, в ночь с 19.10.2018 на 20.10.2018 года, в ходе проведения якобы оперативно-розыскных мероприятий при непосреднественном участии оперуполномоченный …… (фамилии и звания) был задержан гражданин Каклюгин Н.В….. С первых дней возбуждения данного уголовного дела руководством ОП № 7 УМВД по городу Ростову-на-Дону на проводимых совещаниях неоднократно обсуждался ход расследования. Исходя из обсуждаемого, а так же из личного общения с сотрудниками мне стало известно, что задержание Каклюгина имело заказной характер….»

Разумова подробно описывает кто именно просил его немедленно арестовать и поскорее отправить под суд. С фамилиями, должностями и местом службы.

Цитата: «Со слов сотрудников оперативных и следственных органов мне стало известно, что заказчиком незаконных действий, а именно подброса Каклюгину наркотических средств, являлся руководитель наркологических клиник гражданин Никита Л. - пишет она. - При этом указанные сотрудники полиции договорились с Татьяной К. (Та самая знакомая Коклюгина, которая и назначила ему роковую встречу в тот вечер - ред.), определив ее роль в качестве «наживки».

Насколько мне известно из постоянных обсуждений руководством данного уголовного дела, Каклюгин прибыл авиаперелетом из Омска и добирался до места встречи на такси. В связи с чем перед следствием стояла задача не принимать мер по истребованию из аэропортов Ростова-на-Дону и Омска проездных документов и не устанавливать личность водителя такси, поскольку в ином случае было бы сомнительно то, что Каклюгин проносил с собой наркотические средства через рамки досмотра двух аэропортов. Все изложенные мной сведения достоверны и однозначно будут подтверждены результатами биллинга, координатами GPS о месте нахождения перечисленных лиц. А так же детализацией телефонных звонков».

Такое заявление было принято Генпрокуратурой (о чем есть штампы) еще 13 августа 2019 года. Пикантная деталь, в этот момент Наталья Разумнова сама была уже под следствием и в бегах. Ее подозревают в преступлениях по нескольким статьям: «Мошенничество», «Фальсификация доказательств», «Незаконное освобождение от уголовной ответственности» и «Незаконное возбуждение уголовного дела».

Разумнову арестовали. Сейчас она в СИЗОФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы узнали о существовании такого документа в сентябре. - рассказал «КП» адвокат Каклюгина Павел Пешков. - Копию передали полицейские, не те, что ведут дело Николая. Конечно же сразу же мы приобщили его к делу и даже зачитали текст заявления на одном из заседаний суда (процесс сейчас в финальной стадии). Удивительный факт, но через 6 дней после этого Разумнову арестовали. Сейчас она в СИЗО. Мы просили суд вызвать ее для дачи показаний, наше ходатайство отклонили, на наш взгляд что абсолютно незаконно.

- То есть, хотите сказать, такое важное заявление не было учтено?

- Ну допрашивать ее не посчитали нужным. Каклюгину до сих пор светит 15 лет.

Отец Николая Владимир Каклюгин уже просто в отчаянии.

- Мой сын не виноват. Все это знают. Весь последний год Коля содержится в «одиночке», он морально очень истощен. И когда стало известно о заявлении Разумновой, конечно, мы все очень обрадовались. Появилась надежда, Коля сам лично зачитывал перед судей ее заявление. Но все без толку. Я не знаю что еще должно случиться, чтобы его выпустили. На последнем заседании, когда судья отклонил все ходатайства его адвоката, Коле стало плохо и он даже упал в обморок.

Двое сотрудников отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков № 5 Никита Моргунов и Семен Фищук сбежали на Украину

Сама Наталья Разумнова сейчас в СИЗО. Что сподвигло ее написать то, что она написала пока не известно. Но если ее слова окажутся правдой, то это будет далеко не первый случай подобных фальсификаций в Ростове-на-Дону. Весной 2019, например, двое сотрудников отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков № 5 Никита Моргунов и Семен Фищук сбежали на Украину. Потому что в России им предъявили обвинения в фальсификации уголовных дел по статье 228. Следствию известно о более чем 10 эпизодах с участием этих полицейских, разбирательство идет. А в 2018 в кабинете начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков Ленинского отдела следователи обнаружили 36 килограммов запрещенных веществ. Высокопоставленный полицейский сразу после этого сбежал, весь отдел уволен. А Каклюгин все сидит и сидит.