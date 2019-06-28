В тюрьму по дури: Россия сажает за наркотики почти 100 тысяч человек в год. Это приговор им или стране?

Окончание.

Часть 1

«Комсомолка» попыталась разобраться, кто эти 138 000 заключенных в России, получивших приговоры по печально знаменитой «наркотической» статье 228 УК РФ.

«ТОЖЕ ГОЛУНОВ» ИЗ КРАСНОДАРА

Человек-гора, бывший боксер, а сейчас депутат Госдумы Николай Валуев теряется и не знает, как подобрать слова.

- Я не могу вмешиваться в работу полицейских даже через вашу газету. Такое должен решать суд. Просто... просто я не верю в совпадения. И провожу аналогию между недавним арестом журналиста Голунова и тем, что произошло 8 месяцев назад со знакомым мне Николаем Каклюгиным.

Каклюгин - кандидат медицинских наук, нарколог, видный общественник. 15 лет боролся с наркомафией, не раз выступал на «круглых столах» в Госдуме, Совфеде как признанный эксперт. Скольких наркоманов он вытащил из болота, скольким семьям помог. Но все закончилось в один день - в пятницу, 19 октября 2018-го, когда из нарколога он вдруг превратился в наркомана.

Даже человек-гора депутат Госдумы Николай Валуев не в силах защитить от системы своего знакомого врача Николая Каклюгина, которому подбросили наркотики. Фото: Архив семьи Каклюгиных

- Все как под копирку, абсолютно, - продолжает Валуев. - Задержание, отказ от проведения экспертизы крови, отказ дать сделать звонок адвокату... С той лишь разницей, что за Голунова вступились все. А у Николая втихую это прошло.

На самом деле за Каклюгина тоже многие выступили - 17 священников из числа тех, кто занимается реабилитацией наркоманов. Письма полицейским начальникам с просьбой забрать дело в центральный аппарат писали не только депутат Валуев, но депутат Сергей Гаврилов (да-да, тот самый, что «сел не на то кресло» в Грузии), сенатор Елена Мизулина, заслуженные и известные врачи-наркологи. Все они Каклюгина хорошо знают. И много лет наблюдали, как самоотверженно он боролся с наркомафией. А еще с недобросовестными реабилитационными центрами, которые зависимым никак не помогают, а только тянут деньги. В интернете до сих пор висит его последний фильм «Национальный Антинаркотический Союз - сектантская империя». Через месяц после его публикации в сети Каклюгина арестовали. Может, совпадение, конечно...

Произошел арест при странных обстоятельствах. Знакомая Каклюгина Татьяна очень попросила его о встрече. Умоляла приехать в Ростов-на-Дону (сам он жил и работал в Краснодаре. - Ред.). Что хотела эта Татьяна, Каклюгин так и не понял. Но после недолгого разговора эта женщина попросила проводить ее до машины. Но повела почему-то в парк. Там его уже ждал спецназ.

Как позже выяснилось, задержание произошло по анонимному звонку в отдел полиции. Кто-то сообщил, что вот у этого человека при себе будут оружие и наркотики. Оружия никакого не было, а наркотики - 6 граммов расфасованных по пакетикам веществ - нашли. Та самая Татьяна пропала. Но откуда ни возьмись, возникли другие свидетели.

- Я их называю лжесвидетелями, - говорит отец Николая Владимир Каклюгин. - Уверен, они действуют по заказу. И показания дают такие странные - что он совращал женщин, хотя при чем здесь это, вообще непонятно. Что он наркоман со стажем. И их слушают, вместо того чтобы просто взять кровь и проверить. Основной свидетель в деле - четырежды судимый наркозависимый некто Максим Красильников - рассказывает теперь, что видел, как еще в апреле (за полгода до ареста) мой сын фасовал наркотики.

Адвокат Николая Каклюгина Павел Пешков рассказал «КП»:

- Из доказательств в деле - только само это задержание, которое проведено со множеством процессуальных нарушений. Множеством! Осмотр без понятых. Смывы с рук были проведены в первые 10 минут там же, в парке, при непонятных обстоятельствах. Второй аргумент следствия - свидетельские показания.

Как работает наркополиция Ростова-на-Дону, все россияне узнали весной 2019-го, когда двое сотрудников отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков № 5 Никита Моргунов и Семен Фищук сбежали на Украину. Потому что в России им предъявили обвинения в фальсификации уголовных дел по статье 228. Следствию известно о более чем 10 подобных эпизодах, разбирательство идет. Годом ранее в кабинете начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков Ленинского отдела Ростова-на-Дону следователи обнаружили 36 килограммов запрещенных веществ. Высокопоставленный полицейский сразу после этого сбежал, весь отдел уволен. А Николай Каклюгин вот уже 8 месяцев в СИЗО Новочеркасска. Он сидит в той самой одиночной камере, где когда-то содержали Надежду Савченко. В полной изоляции.

Ему непонятно, больно и горько сознавать, что он 15 лет боролся за Россию и вот так попал. И далеко не все единомышленники сейчас активно его спасают. Хорошо хоть после истории с Голуновым нам удалось пробить эту информационную блокаду. Он бастовал, голодал 52 дня. Но эффекта - ноль. По предъявленной статье ему грозит до 20 лет тюрьмы.

- Я вот сижу тут в кабинете, могу выйти в соседний, дверь не закрываю. Вон вазочка хрустальная стоит, кто угодно, получается, может зайти, положить что-нибудь, а потом вызвать полицию, - рассуждает Николай Валуев. - И все, что ли?

- Что делать? Закон менять?

- Зачем? Надо требовать от следствия предъявлять неоспоримые доказательства вины - как покупал, как собирался продать. А если этого нет и суд не берет это во внимание, то мы получаем дубину в виде закона. Я уже говорил, что не имею права влиять на следствие. Но могу высказать свое личное мнение по поводу Николая Каклюгина, он не наркоман, как его сейчас выставляют. Он порядочный и глубоко верующий человек. Я в этом уверен.

Московского журналиста Ивана Голунова общество вытащило из-под катка ложных обвинений. Но таких, как он, тысячи. И их никто не спасает. Фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

ГРАММОВЫЙ ПРИГОВОР

Вот вам три истории - Голунов, Евгеньев, Каклюгин. И по стране таких тысячи, повезло пока одному. И это огромная, конечно, проблема. Но далеко не единственная и не самая масштабная.

- Я когда езжу на свидания с сыном в колонию в Ивановской области, то всегда поражаюсь контрасту. По улицам ходят старые, беззубые, измученные жизнью люди. А там в тюрьме сплошь молодые, сильные парни, - говорит Ольга Колосовская, активист движения «Инициатива 228». - Многие из хороших семей, могли бы работать, учиться, приносить пользу стране.

Ее сын Михаил сел на 5 лет за 2 грамма гашиша. На момент ареста был студентом строительного университета.

- Они с другом (друг в тот момент работал на полицию, это была контрольная закупка, спровоцированная сотрудниками ФСКН) купили на двоих 5 граммов. Разделили на двоих, один другому передал - вот вам и сбыт. У моего изъяли 2 грамма, пограничный вес, потому что уголовная доза начинается как раз от 2 граммов. Ему посчитали как уголовную. Дали 5 лет. Сашке, второму парню, 8 лет, несмотря на то, что он добровольно участвовал в закупке. Оба сидят. Миша сейчас говорит: «Мама, мне бы одного дня в изоляторе хватило, чтобы я больше никогда даже в руки никакие наркотики не брал». Почему надо сразу сажать-то молодых парней, которые единожды оступились только? Неужели нельзя исправительные работы? Сразу так жестко. Сын рассказывает все время про вновь заехавших (помещенных в камеры заключения. - Ред.) - студенты, отличники. Один парень у них вот только поступил, маленький, худенький, в очках и уже весь седой от страха. Какими они выйдут из тюрьмы, эти дети? Ни здоровья, ни перспектив на жизнь - ничего. Мы - «Инициатива 228», где в основном родители таких же осужденных, без конца пишем письма всем, кому только можно. Мы просим дать нашим оступившимся детям второй шанс. Пока эффекта - ноль.

Официальные цифры судебного департамента пугают. За 2018 год по статье 228 (хранение) и 228.1 (сбыт) уехали в тюрьмы 92 528 человек. Из них несовершеннолетних - 1855 человек. Молодежь от 18 до 29 - 38 742 человека! От 30 до 35 лет - 18 839. Еще 15 015 - люди от 35 до 40 лет. Вдумайтесь в эти цифры!!! Почти 60 000 молодых, трудоспособных россиян сажают в тюрьмы за наркотики каждый год! Вот вам и демография, и экономика страны.

Многие из этих ребят даже наркотики сами и не пробовали. Они - закладчики, пушечное мясо наркобаронов. Сейчас процветает бесконтактная продажа отравы - прячут дозы в подъездах, парках, координаты тайников (закладок) передают через интернет. Те, кто прячут, и есть так называемые закладчики. Объявления о таких вакансиях в открытую висят в интернете на молодежных пабликах. Обещают безопасность и юридическую помощь в случае чего. У желторотых студентов не укладывается в голове, что за работу, объявления о которой спокойно всплывают в рекламе, можно получить до 20 лет (3-я часть статьи 228.1 «сбыт в значительном размере либо группой лиц по предварительному сговору» - от 8 до 15 лет строгого режима). Но, по статистике, жизнь закладчика на воле - от 4 месяцев до полугода. Не больше. После - тюрьма.

РЕЦЕПТЫ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ ЕСТЬ

За употребление наркотиков в России не сажают, а дают административку. Но! Допустимые дозы настолько ничтожно малы, что фактически попасться и сесть может любой зависимый.

- Есть такой наркотик карфентанил - криминальная доза по нему начинается с 0,002 грамма. То есть это просто пыль, - объясняет кандидат медицинских наук, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. - По амфетамину - 0,2 грамма. Героин - криминальная доза с полграмма, а крупная доза начинается от 2,5 грамма. Для наркомана со стажем это может быть суточная норма. (Все допустимые и недопустимые размеры прописаны в таблице постановления правительства РФ № 1002. - Ред.).То есть купил наркоман себе дозу, поехал домой, его задержали - перевозка, хранение. Вот и получается, что 70% сидельцев по статье 228 - это по части «1» и «2». Реальных наркобарыг практически нет. И вся работа наркополиции нацелена не на крупных сбытчиков, от которых самое зло, а на мелких потребителей. Таблица эта у нас кривая, и ее надо менять, разговоры идут уже давно. Считать надо не граммы, а дозы. Если у человека, к примеру, с собой 5 доз и больше, значит, уже подозрение, что не для себя, а на продажу.

- Но известный же факт, что один наркоман втягивает в это дело от 3 до 9 человек. Что нам, их по головке гладить? Есть у других стран система, которая работает вообще?

- Есть. Весь мир перенимает опыт Португалии. У них еще в начале 2000-х страна была погружена в наркотический мрак, страшная ситуация была. И там осознали, что нельзя забывать о конечной задаче - снизить количество наркоманов. И они сделали акцент именно на профилактике потребления. Первое - начали работать со школьниками. И не просто рассказывают о вреде наркотиков, а учат детей говорить нет, уважать свои личные границы и границы других людей (эта технология называется школьная медиация). Второе - наладили работу с группами риска, снизили градус насилия в обществе. Как? Да перво-наперво сократили число тюремного населения. Потому что если молодого человека сажают на 4 года, его психика никогда уже не будет прежней, он не станет нормальным членом общества. А если он отсидел больше 7 лет, то выходит на волю лидером криминального мира, вовлеченным в наркооборот. Это уже доказанный факт. Тем более у нас в России, где вообще абсолютно не работают с освободившимися из тюрем. То есть человек освобождается, и единственное место, где его реально ждут - криминальный мир.

Ну и третье, что сделали в Португалии, - организовали целую систему помощи наркозависимым. Тут и группы анонимных кого хотите. И лечение в клиниках. Хранение (то, что у нас - уголовная статья 228 ч. 1) полностью декриминализовано. И в Португалии не идут споры о том, нужна ли заместительная терапия, она просто есть - и все. Такая успешно работает не только в Португалии, но и во многих других странах, даже в Белоруссии и Казахстане. То есть не надо воровать и убивать ради дозы. Не передаются ВИЧ и другие заразы. Много плюсов. У нас пока только споры.

- Боже, как сложно и далеко от нашей российской реальности?

- Да, это работа в поте лица. Но только идиот думает, что такую проблему сложную можно легко решить. Посадив всех наркоманов в тюрьму, мы не спасем страну, а, наоборот, за свои же налоги сформируем увеличение наркооборота.

Сейчас после истории с Голуновым тысячи людей надеются на позитивные изменения. Все надеются, что они будут.

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