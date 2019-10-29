В Турции ввели новый налог на отели. Подорожает ли отдых?

В Турции ввели новый налог для отелей - с апреля 2020 года все гостиницы, апартаменты, мотели, кемпинги и другие места, где останавливаются туристы, будут платить 1% вдобавок ко всем уже имеющимся налогам, вроде НДС и подоходного. Причем не только со стоимости проживания, но и всех остальных услуг: СПА и хаммама, питания (если оно не включено в стоимость) и мини-бара, аренды кортов и велосипедов и так далее. С 2021 года налог вырастет до 2%.

Понятно, что у отпускников тут же возникают резонные опасения: а не аукнется ли это нам, не подорожает ли отдых на самом популярном зарубежном курорте? В 2019 году, напомню, в Турции успеют позагорать больше 6 миллионов россиян, это абсолютный рекорд. Сейчас в Анталье купальный сезон на излете, хотя пока тепло: на улице +26, температура воды в Средиземном море +24 градуса (за что и любим Турцию, купаться можно от майских праздников до ноябрьских). Впрочем, об осени и зиме в любом случае речь не идет — налог вводится лишь в 2020-м.

На реальную стоимость отдыха в Турции для наших отпускников больше повлияет курс рубля и стоимость авиабилетовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но и будущим летом, уверяют в Ассоциации туроператоров России, новый налог вряд разорит наших путешественников.

Во-первых, многие отели, особенно крупные, уже заключили контракты с туроператорами, цены там прописаны.

Сейчас в Анталье купальный сезон на излете, хотя пока теплоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во-вторых, турецкий «налог на проживание» - это вовсе не курортный сбор, который действует во многих странах, в том числе и в нескольких регионах России (Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях). Курортный сбор платит каждый турист персонально, не отвертишься. В Турции его нет, кстати. Предлагают ввести в Анталье, но до решений дело не дошло. «Налог на проживание», в отличие от курортного сбора, будут платить не отдыхающие, а отельеры. Понятно, что у них в финансовых раскладах всегда есть маневр: тут потратить больше, здесь меньше, тут выкроить, там выкрутиться. Вряд ли они банально прибавят 1% к стоимости каждого номера, ценообразование штука более сложная.

В-третьих, на реальную стоимость отдыха в Турции для наших отпускников больше повлияет курс рубля и стоимость авиабилетов, чем этот 1% нового налога.