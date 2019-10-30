Сохраняем молодость: почему после 30 лет нужно употреблять коллаген?

Для чего нашему телу нужен коллаген, и как повысить его уровень, рассказывает Юлия Энхель, эксперт в области инновационных anti-age разработок, основатель международной корпорации ENHEL Group и популярный бьюти-блогер.

- Начнем с того, что в состав всех тканей нашего организма входит белок, это как раз и есть коллаген, - рассказывает Юлия Энхель. - Наш организм состоит из пяти видов коллагена, и они находятся в разных органах: в сосудах, в мышцах, в сухожилиях. Все виды коллагена выполняют функцию структурного каркаса: коллаген, который находится в артериях, делает сосуды эластичными, в суставах — обеспечивает им гладкую поверхность, в костях — отвечает за их прочность, в ногтях и волосах — наполняет здоровьем и делает их крепкими.

В раннем возрасте человек самостоятельно синтезирует достаточное количество коллагена, чтобы вовремя заполнить разрушенные участки тканей. С 30-летнего возраста снижается естественная выработка коллагена в организме: это означает, что постепенно клетки истощаются, снижается функция самовосстановления тканей даже при малейшем повреждении. Например, чтобы царапины и маленькие раны зажили, потребуется более продолжительный период времени. Кроме того, постепенно снижается упругость клеток: тон лица становится не таким ровным, как в более молодом возрасте, морщины становятся более выраженными, а овал лица становится менее четким. И, естественно, наши суставы ослабевают в силу времени — каждая причина появления признаков старения и увядания кроется в недостатке белка (а именно коллагена) в организме.

Чем мы можем помочь своему телу?

1. СЛЕДИМ ЗА ПИТАНИЕМ

Разумеется, когда в нашей системе питания преобладают богатые на белок продукты, организм использует из него аминокислоты, чтобы выработать коллаген. При этом важно понимать, что без активного участия витаминов, железа и других необходимых компонентов синтез коллагена нарушается. Ваше питание должно быть правильным и сбалансированным.

Юлия - эксперт в области инновационных anti-age разработок и популярный бьюти-блогер. Фото: Инстаграм.

2. ПРИНИМАЕМ ВИТАМИНЫ

Рекомендую добавить в свой рацион дополнительный источник чистого белка, коллагена. Поскольку я очень внимательно отношусь к своему здоровью, обязательно и регулярно принимаю курс коллагена. Для меня важно, чтобы организм получал необходимое количество пептидов и аминокислот, а также витамины С, Е, В1 и В2 — они способствуют более эффективному усвоению коллагена и восполняют нехватку полезных компонентов. Естественно, слежу за содержанием хондроитин сульфата для повышения прочности соединительной ткани, улучшения гибкости и подвижности суставов. Все это не только поддерживает здоровье, но и снижает риск ухудшения состояния суставов, улучшает кровообращение и снижает риск возникновения сахарного диабета второго типа, а кожа становится заметно более здоровой, упругой и сияющей.

3. НОУ-ХАУ ДЛЯ ЯПОНСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ

Кроме того, можно употреблять коллаген в желе — особенно актуален для активных физических нагрузок, поскольку не содержит сахара, кофеина и красителей, лишь синтезирует энергию благодаря комплексу аминокислот ВСАА в своем уникальном составе. Научно доказано наличие стабильного гормонального фона, а также улучшение качества сна при достаточном количестве коллагена в организме. Коллаген в желе — инновационная разработка японских ученых, подготовленная специально для олимпийской сборной Японии для быстрого восстановления. Поделюсь своей историей: моему брату рекомендовали операцию на плечо. В течение полугода мой брат принимал этот препарат, в результате чего произошло настоящее чудо: состояние его здоровья не только улучшилось, но и превзошло все ожидания. Как итог, никакой операции не потребовалось. Еще одна эксклюзивная разработка, которую, признаюсь, мы готовили для моей мамы, — напитки молодости Enhel Beauty с коллагеном, созданные специально для женского организма. В запатентованной формуле содержатся пептиды коллагена, эластин, маточное молочко, эритритол.

Пожалуйста, относитесь к своему организму более бережно и заботливо. Только вы сами можете влиять на свои биологические ритмы.