Курдский агент получит 25 млн долларов за обнаружение аль-Багдади

Месть и нажива. Таковы оказались мотивы информатора, который передал американским военным местоположение главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ — ред.) Абу Бакра аль-Багдади. Доподлинно неизвестно, кем является информатор — внедренный курдами из «Сирийских демократических сил» разведчик или человек из ближнего окружения аль-Багдади, которого удалось завербовать и курдам, и американцам. Военные, проводившие спецоперацию 27 октября в Идлибе, не распространяются ни о национальности, ни о гражданстве своего агента.

Но уже сейчас понятно, что он сыграл решающую роль в ликвидации главаря ИГ. Информатор координировал передвижение аль-Багдади по Сирии и помогал ему обустраиваться на новых местах. Незадолго до начала спецоперации по уничтожению боевика информатор передал американским военным координаты и планировку нового убежища аль-Багдади в Идлибе. В момент штурма он находился в том же доме, что и террорист.

Через два дня после ликвидации аль-Багдади, американские военные вывезли информатора из Сирии вместе с семьей. За свое содействие в спецоперации он получит вознаграждение в размере 25 млн долларов — столько обещали за голову аль-Багдади. Но деньги оказались не единственным фактором, сподвигнувшим информатора на совместную работу с американцами, им двигало чувство мести. Якобы один из его родственников погиб от рук боевиков ИГ.

Также уточняется, что информатор был близок с курдскими «Силами демократической Сирии». Несколько месяцев назад курды передали контроль над своим агентом американской разведке. Те в свою очередь несколько недель проводили проверку: а входит ли этот человек на самом деле в ближний круг аль-Багдади или нет.