США заплатит 25 тысяч долларов соратнику аль-Бадади за помощь в ликвидации террориста

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-30T08:11:27+03:00

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Вычислить местонахождение аль-Багдади удалось благодаря его помощнику, который вступил в сговор с американцами. Как сообщает The Washington Post, соратник главаря запрещенной в России организации «Исламское государство» подготовил для спецоперации США все необходимое – план здания, где находился аль-Багдади, маршрут передвижения группы по Сирии.

Когда американские солдаты пришли в деревню террористов, осведомитель был здесь. По данным издания, его вывезли только спустя два дня после операции. Он покинул Сирию вместе с семей. За «работу» он получит 25 тысяч долларов, именно столько обещали власти США за голову террориста.

Источник сообщил The Washington Post, что у "крота" были свои мотивы расквитаться с аль-Багдади. Он якобы хотел отомстить за смерть родственника. Первоначально он вышел на курдов из "Сирийских демократических сил", а те уже передали контакты США.

ИСТОЧНИК KP.RU