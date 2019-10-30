2019-10-30T15:48:19+03:00
Происшествия

Актриса Лидия Вележева о дебоше: «Я человек не пьющий, а меня высадили из самолета за вопрос о задержке рейса»

Звезда сериалов «Идиот» и «Убойная сила-6» рассказала «КП», что произошло на борту и почему ее вывела полиция [эксклюзив kp.ru]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Актриса Лидия Вележева, которая зрителям известна по роли в сериалам «Воровка», «Идиот» и «Убойная сила-6», не вылетела на гастроли в Тель-Авив, устроив скандал прямо перед взлетом.Актриса Лидия Вележева, которая зрителям известна по роли в сериалам «Воровка», «Идиот» и «Убойная сила-6», не вылетела на гастроли в Тель-Авив, устроив скандал прямо перед взлетом.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Актриса Лидия Вележева, которая зрителям известна по роли в сериалам «Воровка», «Идиот» и «Убойная сила-6», не вылетела на гастроли в Тель-Авив, устроив скандал прямо перед взлетом. «Комсомолка» выяснила все подробности.

Утром 30 октября в столице было снежно, в «Шереметьево» активно расчищали взлетно-посадочные полосы. Некоторые рейсы вылетали с небольшими задержками. Самолет в Тель-Авив пришлось ждать дольше – около двух часов. Но там причина была другая – неисправность. Пассажиры нервничали, кто-то выпил, чтобы успокоиться. Когда началась посадка, то актриса Лидия Вележева высказала бортпроводникам компании «Аэрофлот» все, что о них думала.

- Она подчеркнула, что артистка, кричала матом, стала дергать одну пассажирку за волосы, когда та ее пыталась успокоить. Показалось, что она была пьяна, - рассказала пассажирка Оксана.

Лидия Вележева должна была лететь на гастроли с театром, но, похоже, что включила звезду раньше времени. Когда самолет готовился к взлету, актриса отказалась пристегнуться и поднять спинку кресла. Бортпроводники настаивали, после чего капитан остановил самолет и попросил сотрудников полиции вывести Вележеву.

- Со слов бортпроводников, от пассажирки поступали угрозы, она оскорбляла членов экипажа. Выражалась нецензурно. Вела себя во время руления деструктивно. Отказалась пристегнуться, на замечания бортпроводников не реагировала. Был составлен рапорт о нарушении. Пассажирка категорически отказывалась покинуть борт и после того, как в салон прибыли сотрудники Линейного управления МВД Шереметьево, - рассказали сотрудники полиции.

Сама же актриса рассказывает «Комсомольской правде» другую версию происходившего на борту самолета.

- За что вас сняли с рейса? – спрашиваю.

- Ни за что. Рейс опоздал. Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: «Почему мы опаздываем в Израиль?» Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии.

- Вы будете вылетать другим рейсом?

- Я не знаю. Я вот сейчас прошу ребят, полицию, чтобы мне посодействовали, потому что люди, которые сегодня придут на спектакль, не виноваты. А капитаны и сотрудники авиакомпании пытаются оправдать себя за счет простых людей. Они не правы. У меня просто шок. Я в неадеквате. Я попытаюсь долететь к людям, которые меня ждут.

Актриса добавила, что первый раз попала в подобную ситуацию и назвала это безобразием. Лидия Вележава намерена обратиться с письмом к президенту России, чтобы он рассмотрел ситуацию.

- Они просто делают пиар. Я человек не пьющий. Я сейчас в шоке, - добавила Лидия Вележева.

Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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