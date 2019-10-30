2019-10-30T14:15:50+03:00
Происшествия

Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета

Она направлялась на гастроли в Тель-Авив
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актриса не смогла вылететь на гастролиАктриса не смогла вылететь на гастролиФото: ТАСС
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В Московском аэропорту «Шереметьево» произошел скандал с участием известной актрисы Лидии Вележевой. После того, как ее рейс Москва-Тель-Авив задержали на два часа, в салон самолета актриса вошла уже не в самом лучшем расположении духа. Как сообщает mk.ru, вместе с коллегами она направлялась на гастроли – в Нетании 30 октября должен состояться музыкально-драматический спектакль «Территория страсти». Лидия Вележева исполняет там одну из главных ролей.

«Боинга-777» не подали к назначенному времени из-за технической неисправности. Потом пассажирам пришлось задержаться в автобусе, который подвозил людей из терминала к трапу самолета. Когда стюардессы попросили актрису откинуть кресло вобратное положение, как того требуют правила, она отказалась. Начался скандал. Очевидцы сообщают, что актриса говорила на повышенных тонах, в итоге экипаж обратился за помощью к полиции. Лидию Вележеву вывели из самолета.

Актриса позже объяснила, что ей пришлось 20 минут находиться без верхней одежды в автобусе, который вез пассажиров к самолету.

Зрителю актриса заполнилась ролями по телесериалам, она сыграла Настасью Филипповну в экранизации романа Достоевского "Идиот".

Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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