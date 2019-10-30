2019-10-30T17:36:59+03:00
Звезды

"Большое горе": смерть в семье подкосила Андрея Губина

45-летний певец тяжело переживает невосполнимую утрату
Ольга ЛИБГАРДТ
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Секс-символ 90-х Андрей Губин давно не выходит в свет и ведет затворнический образ жизни.Секс-символ 90-х Андрей Губин давно не выходит в свет и ведет затворнический образ жизни.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Секс-символ 90-х Андрей Губин давно не выходит в свет и ведет затворнический образ жизни. 45-летний певец не выпускает новые песни, не дает концерты и не бывает в обществе. О возможной причине такого поведения рассказала соседка исполнителя хита "Мальчик-бродяга".

Затворничество Андрея Губина может быть связано с семейной трагедией. Соседка певца Екатерина знакома с артистом много лет. Они живут в одном доме в центре Москвы и иногда общаются. По словам женщины, Губин очень добрый, скромный и искренний парень, но на его долю выпало слишком много испытаний.

Певец тяжело переживал смерть мамы и папы, которые ушли из жизни с разницей в пять лет. "Я знала маму Андрея. Он ее всегда очень любил. Мне кажется, смерть мамы выбила его из колеи. Для Андрея и его сестры Насти это было большое горе", - цитирует Екатерину "СтарХит".

По ее словам, Андрей дома бывает редко. А когда все-таки находится в Москве, то ведет преимущественно ночной образ жизни. Днем он бывает в квартире, а по вечерам уезжает вместе с друзьями.

"Он часто летает в Таиланд, чтобы отдохнуть. Андрей имеет право на то, чтобы жить вдали от славы и популярности. Если он когда-нибудь захочет вернуться на сцену, то обязательно это сделает", - заключила соседка звезды.

Сам Губин, у которого диагностировали левостороннюю прозопалгию лица, не комментирует личные проблемы и трагедии в семье. В одном из интервью он лишь рассказывал, что после смерти родителей еще больше сблизился с сестрой.

Андрей Губин измеряет своим девушкам ноги линейкой.Рост Андрея Губина - 166 см. При этом звезда 90-х измерял девушкам ноги линейкой: у него был бзик на идеальной красоте. В итоге певец остался один…

ИСТОЧНИК KP.RU

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