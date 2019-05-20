Изменившийся Андрей Губин появился на публике после затворничества и слухов о тяжелой болезни

Андрей Губин, который наделал немало шума откровениями о своей болезни и личной жизни, наконец-то появился на публике. Певец пришел к Андрею Малахову ради важного события. Нелюдимый артист оценил творчество своего коллеги Сергея Лазарева, который представлял Россию на Евровидении-2019.

Андрей Губин вышел в люди после затворничества. В своем блоге он опубликовал видео с программы "Привет, Андрей!", посвященной выступлению Сергея Лазарева на песенном конкурсе Евровидение, который прошел в Израиле.

_gubin_andrey_official Друзья, а вы смотрите прямой эфир "Привет, Андрей" с Андреем Малаховым?

Гости шоу обсуждали композицию Scream, с которой Лазарев представлял Россию. Ведущий программы Андрей Малахов обратился к Губину с просьбой оценить конкурсную песню. 45-летний музыкант был краток. "Здрасьте. Нормально", - еле слышно произнес Губин. В ответ гости студии рассмеялись.

"Нормальная песня", - добавил музыкант. На вопрос Малахова, слышал ли он конкурентов Лазарева, Губин ответил: "Честно говоря, нет, не слышал. Я и эту песню только вчера послушал, когда понял, что к вам приду", - кивая головой произнес испонитель хитов "Мальчик-бродяга" и "Девушки как звезды".

_gubin_andrey_official Наш Андрей в "Привет, Андрей!"

Андрей Малахов сказал, что рад видеть Губина в студии. "Мы все переживали, что ты пропал, но сегодня ради Евровидения ты вернулся на большое ТВ. Да", - заявил ведущий. Губин в ответ радостно кивал головой и помахал флажком.

Исполнитель пришел на съемки программы в клетчатой рубашке и с отросшими всклокоченными волосами. Поклонники Андрея Губина обратили внимание, что музыкант резко постарел. Однако в комментариях выразили надежду, что певец вернется на сцену.

Напомним, звезда 90-х Андрей Губин уже более 15 лет не появляется на сцене. Боле того, он вообще не выходит в люди. Ранее сообщалось, что друзья Андрея Губина потеряли артиста. Во время празднования своего 45-летия он перестал отвечать на телефон. Певец перестал выступать в середине 2000-х годов якобы из-за тяжелой болезни. Врачи, по словам самого Губина, диагностировали у него левостороннюю прозопалгию лица - болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. По мнению медиков, болезнь спровоцировали недосыпание и хронический стресс. Ранее продюсер Андрей Разин говориил, что "Губину мерещится, будто у него постоянно чешется и болит лицо". В свою очередь друг музыканта Тарас Вещащин подтвердил, что у певца прослеживаются нарушения психологического плана, возможно, с мозгом. "Это очень тяжело… Андрей эту тему очень не любит, он сразу замыкается", - сообщил Вещанин.