2019-10-30T17:11:55+03:00
Политика

Дания дала разрешение на строительство «Северного потока-2»

Киев больше не сможет использовать свою ГТС для шантажа Москвы
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Дания дала разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфеДания дала разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Грустная весть о великой измене европейцев пришла в Киев. Пала последняя линия цеевропейской обороны Украины от стратегического «газопроводного» оружия русских - Дания дала разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе. То, о чем так долго говорили в Москве, и во что до последнего момента не могли поверить в Киеве, произошло.

О выдаче разрешения на строительство «СП-2» сообщило Энергетическое агентство Дании. Документ, как говорится, был выдан в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву — она «должна обеспечить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут».

Собственно говоря, уверенности в том, что «СП-2» все равно будет завершен, разве что с некоторым опозданием, в «Газпроме» не скрывали никогда. В случае отказа Дании маршрут лишь бы стал несколько длиннее, а потому срок сдачи мог бы перенестись на определенное время.

Против «СП-2» в свое время боролись США, Польша, прибалтийские республики и, конечно же, Украина. Строительство «СП-1» и «СП-2» делало ненужной газотранспортную систему Украины, выбивая у не из рук привычное и много раз применявшееся орудие шантажа Москвы. Полякам не хотелось лишаться платы за транзит, да и вскочить в одну упряжку с Вашингтоном Варшаве было приятно. Администрация США мечтала уменьшить поставки природного газа из России в Европу, чтобы а) ослабить Москву и б) заместить «тоталитарный» дешевый русский газ гораздо более дорогим, но «демократичным» сжиженным природным газом американского происхождения.

Дольше всех проекту сопротивлялась Дания. Но уже к началу октября все политические претензии к проекту были сняты, и подписание разрешения на прокладку газопровода в исключительной экономической зоне, как соглашались и в самом Копенгагене, затягивалось на административном уровне. Но уже было понятно, что бесконечно так продолжаться не может. Тем более, когда европейские месторождения газа одно за другим сейчас встают на консервацию (в том числе и для реконструкции) или на них снижают добычу газа. А зима, она может, только в Африке не зима, а уж в Дании точно зима, несмотря на близкий теплый Гольфстрим.

На Украине уже раздаются предложения объявить санкции в отношении Дании, но это их внутренние цеевропейские разборки. Можно констатировать, что здравый смысл победил, а экономику в данном случае удалось отделить от политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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