Дания одобрила проект маршрута «Северного потока - 2»
Датское энергетическое агентство одобрило российский проект газопровода «Северный поток - 2» компании Nord Stream 2 AG. Одобренный маршрут проходит к юго-востоку от острова Борнхольм в Баренцевом море.
Маршрут газопровода проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность двух газовых ниток составляет 55 миллиардов кубометров в год
Ранее разрешение на строительство выдали Германия, Финляндия и Швеция,
Напомним, что ранее Дания отвергла несколько вариантов маршрута «Северный поток - 2».
При этом Соединённые Штаты пытались помешать согласованию проекта, угрожая введением ограничительных мер. Так накануне американский Конгресс в очередной раз предложили ввести санкции в отношении физических лиц, которые играют ключевую роль в строительстве газопровода. В российском МИД обратили внимание на «постоянное и бесцеремонное вмешательство» Вашингтона.
Отметим, что против «Северного потока - 2» активно выступают не только США, но Латвия, Литва и Польша.
ИСТОЧНИК KP.RU