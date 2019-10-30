2019-10-30T16:12:51+03:00
Общество

Дания одобрила проект маршрута «Северного потока - 2»

Ранее Копенгаген отверг несколько проектов газопровода
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дания одобрила проект «Северного потока - 2»Дания одобрила проект «Северного потока - 2»Фото: REUTERS
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Датское энергетическое агентство одобрило российский проект газопровода «Северный поток - 2» компании Nord Stream 2 AG. Одобренный маршрут проходит к юго-востоку от острова Борнхольм в Баренцевом море.

Маршрут газопровода проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность двух газовых ниток составляет 55 миллиардов кубометров в год

Ранее разрешение на строительство выдали Германия, Финляндия и Швеция,

Напомним, что ранее Дания отвергла несколько вариантов маршрута «Северный поток - 2».

При этом Соединённые Штаты пытались помешать согласованию проекта, угрожая введением ограничительных мер. Так накануне американский Конгресс в очередной раз предложили ввести санкции в отношении физических лиц, которые играют ключевую роль в строительстве газопровода. В российском МИД обратили внимание на «постоянное и бесцеремонное вмешательство» Вашингтона.

Отметим, что против «Северного потока - 2» активно выступают не только США, но Латвия, Литва и Польша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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