Что делать, если к врачу хронически нет талонов

Всем, наверняка, знакома ситуация: позарез нужно попасть к доктору, а талонов к нему нет. На на завтра, ни на послезавтра, ни через неделю. Ни через две. А дальше у автомата, выдающего талончики, календарь заканчивается. То ли принимает врач слишком редко, то ли пациентов на одного слишком много. В общем, время идет, а записаться не получается.

Или вас записывают, как мою свекровь, с подозрением на артрит сустава ноги, на рентген через два месяца: «У нас очередь! Нет, если хотите, можно платно. Хоть завтра. А бесплатно - ждите».

Что делать в таком случае? Вот краткая инструкция:

1. На своем медицинском полисе ОМС посмотрите, в какой страховой компании вы застрахованы. Возможно, там сразу будет указан телефон, куда обратиться с вопросами о некачественном или несвоевременном лечении.

2. Если телефон на полисе не указан, идем на сайт страховой компании медицинской организации и там узнаем телефон контакт-центра.

3. Звоним по телефону контакт-центра (он круглосуточный) и излагаем проблему. Либо делаем то же самое прямо в поликлинике - если в вашей оборудованы пост страховых представителей, или прямой телефон для связи с ними, или терминал.

- Задача работы страховых представителей - обеспечить возможность россиянам получить немедленную консультацию и помощь по любым вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи по ОМС. Все крупные страховые медицинские компании уже имеют круглосуточные колл-центры, до которых можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на любой вопрос, - объясняет председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.

4. Страховой представитель - их в стране уже более 14 000 - уточнит, действительно ли нарушаются права пациентов, свяжется с медицинской организации для решения трудностей. Если в конкретной поликлинике или больнице действительно нет возможности своевременно оказать медицинскую помощь, страховой представитель поможет организовать ее получение в другой медицинской организации, т.е. выберет оптимальный маршрут для пациента.

Знай!

Какие вопросы решает страховой представитель:

- Необоснованный отказ в получении помощи по программе ОМС.

- Нарушение сроков и доступности получения медицинской помощи (за какое время должны оказать помощь - читайте здесь https://www.kp.ru/daily/26133/3024837).

- Если вместо бесплатной помощи медики намекают на платность услуг.

- Разнообразные проблемы при госпитализации - положили не туда или не тогда, тянут с обследованиями, отсутствуют медикаменты и т.п..

- У пациента возникли сомнения по поводу правильности поставленного диагноза и качества оказываемой медицинской помощи.

- Вас проконсультируют, на какие исследования вы имеете право для профилактики заболеваний.

- Расскажут, как пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, поменять врача или медицинскую организацию и т. п.

Если у пациента выявлено онкологическое заболевание, список «услуг» страховых представителей расширяется. Кроме всего прочего, при наличии вашего согласия они могут обеспечить информационное сопровождение в процессе получения всей медпомощи:

- контролировать своевременность направления на обследования и консультации к врачам-специалистам,

- проверить, чтобы не были пропущены сроки госпитализации, в том числе и для оказания высокотехнологической медпомощи.

Только цифры

Из-за чего чаще всего россияне обращаются в страховые медицинские организации:

- Из-за проблем и конфликтов во время лечения - 38,1%

- За консультацией по поводу организации медпомощи - 27,4%

- За справочной информацией - 22 %