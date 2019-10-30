Путин приехал к Орбану поговорить про Украину

Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Венгрию как раз к 75-летию начала Будапештской наступательной операции советских войск. 2-й и 3-й Украинские фронты разгромили немцев, взяли Будапешт и сделали окончательное поражение Третьего рейха уже неизбежным. Было ли это случайным совпадением или, наоборот, визит и готовился с таким подтекстом, неизвестно, но сегодня Венгрия в отличие от 1944 года один из самых близких союзников России в Европе.

Премьер Венгрии Виктор Орбан как раз в этом году закончил отделывать свою новую резиденцию на месте Кармелитского подворья. Перевез туда правительство и решил показать другу Владимиру достижения во всей красе. Правда, место в резиденции нашлось не всем - парадоксальным образом пресс-центр для журналистов там предусмотреть забыли. Российскую прессу в Кармелитское подворье пустили лишь в зал для пресс-конференций и только после начала переговоров. Даже протокольный диалог Путина и Орбана никто из россиян не увидел.

«Аурусы» российского президента меж тем прокатились по улицам Будапешта, и переговоры хоть и в ультразакрытом формате, но начались. Энергетика Венгрии сегодня практически полностью зависит от России. «Росатом» строит новые блоки АЭС «Пакш-2», а Будапешт, очень хотевший получить доступ к российскому газу по альтернативному Украине маршруту, был счастлив, когда ему буквально на днях пообещали доступ ко второй ветке газопровода «Турецкий поток». О газовом вопросе и шла речь на встрече двух лидеров.

Еще одной из тем, которые Путин и Орбан обсуждали на переговорах, была ситуация с национальными меньшинствами на Украине. Венгрия уже много лет протестует против ущемления прав этнических венгров на западе Украины, и их проблема во многом схожа с той, с которой в этой стране сталкиваются русские.

После завершения официальных переговоров Путин и Орбан отправились на встречу с главами христианских церквей Ближнего Востока. Россия много делает для защиты христианства в этом регионе вообще и в Сирии, в частности. Орбану тоже было небезынтересно пообщаться с ближневосточными иерархами.

А последним пунктом в программе российского президента в Будапеште значилось посещение штаб-квартиры Международной федерации дзюдо. Два года назад Путин здесь открывал чемпионат мира по дзюдо, а два месяца назад на конгрессе в Токио было принято решение перенести штаб-квартиру в Венгрию. И Президент России стал первым иностранным лидером, посетившим ее на новом месте.