«Нужны деньги»: стало известно, кто и зачем пустил с молотка драгоценности Зыкиной

Новость о том, что часть легендарной ювелирной коллекции Людмилы Зыкиной будет выставлена на торгах, оказалась сюрпризом даже для людей посвящённых, кто пристально следил за развитием этой почти детективной истории. С 2012 года, когда наследники артистки неудачно провели аукцион, ни о камнях, ни о главном их распорядителе - старшем племяннике певицы Сергее Зыкине ничего не было слышно. Тогда из-за разногласий между тремя племянниками результаты торгов аннулировали и вырученная сумма в 31,6 млн рублей родне артистки так и не досталась. После этого Сергей - «кассир семьи Зыкиных», который по старшинству и прибрал себе практически все наследство великой тети, исчез. Говорили, мужчина уехал за рубеж, где продал камни на чёрном рынке, другие утверждали, что он давно умер. Двое других наследников - его брат Геннадий и сестра Екатерина сейчас живут в нищете, в стареньких домишках в родной Пензенской области. То ли им ничего из имущества Зыкиной не досталось, то ли не смогли грамотно распорядиться.

Золотая брошь «Павлин». Фото: Аукционный дом "12-й стул"

Между тем, аукционный дом, который в начале декабря будет проводить торги, имя собственника, предоставившего 40 лотов - не только драгоценности, но и личные вещи Людмилы Георгиевны, не раскрывает: не положено по контракту. Однако, директор «Дома Людмилы Зыкиной» Ксения Рубцова рассекретила «КП» имя таинственного владельца.

- Так снова Сергей Зыкин и устраивает торги, это абсолютно точно, - сообщила Рубцова. - Не знаю, куда он исчезал, но я в этом году уже виделась с ним. Летом мы открывали мемориальную доску артистки в доме на Котельнической набережной, где жила Людмила Георгиевна. Сергей там был.

Однако, никакой связи с племянником нет - он общается только через своего представителя по имени Владимир.

- Он же собственник, правильно? Что хочет с бриллиантами, то и делает, - рассказал мужчина kp.ru. - Сергея вы не найдёте, он буквально агент 007. Человек непубличный, от людей скрывается. Если Людмила Георгиевна была большим, великим человеком, то он - маленький, ничего в этой жизни хорошего не видел.

Фото: Аукционный дом "12-й стул"

- Несколько лет назад писали, что он исчез вместе с бриллиантами... Сейчас Сергей живет в Москве?

- У него есть квартира в Москве, где он периодически бывает. А в Пензенской области он купил дом, ну так, халупу. Там тоже живет.

- Зачем Сергей устраивает торги - нужны деньги на жизнь или какие-то памятные мероприятия в честь Зыкиной?

- Понимаете, Сергей кроме квартиры и машины Зыкиной больше ничего не получил. Эти драгоценности ему через милицию достались, через скандал. Какие-то деньги были поначалу, но на сегодняшний день уже ничего нет. О тетке он, конечно, думает и хотел бы провести какие-то мероприятия, чтобы имя Зыкиной помнили...

Фото: Аукционный дом "12-й стул"

- А их семейный конфликт из-за наследства разрешился?

- С его слов я знаю, что семья обо всем договорилась.

- Что-то известно о тех украшениях, которые пропали после смерти Зыкиной?

- После ее смерти много что пропало. Извините, но когда Сергей зашёл в квартиру Людмилы Георгиевны, там были пустые шкафы и голые стены - ничего не было! Потом помощница вернула часть вещей. Знаете, когда великие люди умирают, много проблем остаётся.

К слову, распри за наследство решились не сами собой. По решению суда Сергей Зыкин заплатил своей сестре Екатерине 89 миллионов рублей наследственных денег. Отдал камнями - племяннице Зыкиной достались уникальные алмазные серьги певицы. Эта вещица одна из самых дорогих в коллекции королевы русской песни, оценивается в 2 млн долларов, а значит, с лихвой компенсирует долг старшего брата.

Алмазные серьги певицы

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