Драгоценности Людмилы Зыкиной «нашлись» на торгах

Редкие драгоценности с бриллиантами, изумрудами, аметистами, жемчугом и гранатами, некогда принадлежавшие всенародно любимой Людмиле Зыкиной, в начале декабря выставит на торги аукционный дом «12й стул». Это уже вторая попытка наследников певицы продать ее знаменитые украшения.

Дело в том, что сама Людмила Георгиевна при жизни отказывалась продавать свои богатства. «Камушки» королева русской песни просто обожала: вкладывала в них все доходы, на гастроли возила повсюду с собой в саквояже. По количеству и роскоши аксессуаров Зыкина соревновалась с самой «кремлевской принцессой» - дочкой генсека Галиной Брежневой.

В 2012 году, спустя три года после смерти Зыкиной, часть украшений ее родня выставила на торгах одного из российских аукционных домов — тогда потомки выручили за них почти 32 миллиона рублей. Но когда драгоценности уже собирались передать новоиспеченным обладателям, неожиданно объявился еще один наследник великой Зыкиной, и результаты пришлось аннулировать. Несколько лет ушло у родственников, чтобы договориться между собой.

- Мы тщательно проверили все ювелирные изделия не только на подлинность, но и с правовой точки зрения — теперь их совершенно законно можно продавать. Но называть имена наследников, которые предоставили лоты, мы пока не можем, - рассказали kp.ru в аукционном доме «12-й стул». - На аукцион будет выставлена часть знаменитой ювелирной коллекции выдающейся певицы, а также некоторые ее личные вещи, – в целом, около 40 лотов. Конечно, это не те драгоценности, которые пропали после смерти Зыкиной и которые до сих пор не могут найти. Но эти лоты определенно принадлежали певице. Многие украшения изготавливались по индивидуальным эскизам и персональным заказам; нередко это были подарки от известных друзей и поклонников, ведь о любви «Мисс Волги» к драгоценностям ходили легенды.

Итак, что же смогут прикупить ценители роскоши? Главной звездой торгов станут любимые серьги певицы, в которых она часто позировала на фото. Стартовая цена за эти украшения с бриллиантами старинной огранки и сапфирами - 1 миллион рублей.

Фото: Аукционный дом "12-й стул"

Еще один выдающийся лот – колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, экс-президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. В нем (только представьте!) аж 127 природных бриллиантов в огранке из белого и желтого золота. Для любителей комплектов на торгах представят набор из колье, сережек и кольца: в них в общей сложности насчитывается 160 (!) «брюликов».

Фото: Аукционный дом "12-й стул"

- Еще из интересных предметов коллекции -браслет начала XX века, старинная брошь-трансформер с природными гранатами, золотая брошь «Павлин» с бирюзой – любимым камнем молодости певицы, - перечисляют в аукционном доме. - Хотелось бы отметить, что часть полученных от аукциона денег будет направлена на увековечивание памяти Людмилы Георгиевны.

Золотая брошь «Павлин». Фото: Аукционный дом "12-й стул"

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Людмила Зыкина умерла в 2009 году в возрасте 80 лет, не оставив завещания. Сразу после похорон ее знаменитая коллекция драгоценностей стала причиной распрей между наследниками - тремя племянниками артистки и ее личной помощницей, которая вывезла ценности в свой загородный дом.

Тогда полиция возбудила дело о пропаже бриллиантов и нагрянула к помощнице с обыском, изъяв личные вещи и драгоценности певицы. Позже их передали на ответственное хранение племяннику звезды Сергею Зыкину, который и выставил имущество на аукцион в 2012 году. Тогда, кстати, все изделия за 31 млн 692 тысяч рублей скупил по телефону таинственный поклонник певицы. А когда торги аннулировали, украшения вновь попали к Сергею Зыкину, после чего мужчина бесследно исчез. Говорили. что он уехал за границу, а украшения распродал на черном рынке.

Сергей Зыкин на аукционе, 2013 год.Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня уголовное дело о пропавших бриллиантах Зыкиной закрыто за истечением срока давности. Последние несколько лет о судьбе украшений ничего не слышно.

КСТАТИ

Пропавшая коллекция

Самые дорогие украшения Зыкиной после ее смерти так и не были найдены. Куда-то делись серьги и колье с белыми сапфирами, а также серьги с уральскими изумрудами весом в 40 карат, стоящие порядка 20 миллионов рублей. Имеющиеся в наличии у наследников драгоценности «потянули» в общей сложности на 7 миллионов долларов, но судьба остальной части коллекции — примерно на сумму около 5 миллионов долларов — так и осталась неизвестной.

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