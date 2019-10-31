После смерти актера Булдакова пропал его любимый внедорожник Lexus

После смерти Алексея Ивановича Булдакова его вдова тяжело переживала потерю мужа и долгое время не придавала особого значения материальным ценностям и вещам. Поэтому она не сразу заметила отсутствие любимого внедорожника мужа. Актер уехал на нем из дома в аэропорт, откуда улетал на последние гастроли в своей жизни. Спустя почти 8 месяцев после смерти Алексея Ивановича, Людмила Андреевна решила найти любимую машину погибшего мужа и обнаружила, что из дома пропали документы на автомобиль.

— Леша очень любил эту машину. Помню как подкопили денег, он старую продал, добавили и купили эту. Очень был рад, берег ее. Поэтому, даже если она просто будет стоять без дела - я её продавать не стану. Для меня это память о нём. Где она сейчас стоит, я не знаю, Лёша не успел мне ничего рассказать. Машина у нас недавно была, я на ней почти не ездила, только пару раз. Когда хватились искать, оказалось, что пропали еще и документы. В дом к нам никто не вламывался, да и нужно точно знать, где они могут лежать, чтобы украсть именно их. Мы обратились в полицию, чтобы помогли в поиске и восстановлении документов. Пока их нет - машиной пользоваться нельзя. — рассказала KP.RU вдова Алексея Булдакова.

Алексей Булдаков с супругой Людмилой, 2012 год.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пока найти не удаётся не только документы, но и сам семейный Lexus NX200T. Стоимость автомобиля этой модели начинается от 2,2 миллионов рублей. Но для Людмилы Андреевны не имеет значения его рыночная стоимость, важно вернуть любимый автомобиль мужа домой, в память о родном человеке.

Актёр Алексей Булдаков ушёл из жизни 3 апреля 2019 года. Народный артист находился вдали от дома на гастролях в Улан-Баторе. Незадолго до этого ему исполнилось 68 лет.

— Вечером он мне прислал своё фото. Я написала ему слова, что обычно говорила. Мы обменялись приветствиями и всё. Наутро я узнала, что его не стало. Он был настолько чистым человеком, таких мало! Мы прожили вместе 27 лет и никогда не ругались. Никому не пожелаю потерять любимого мужа. Мне без него очень тяжело! — рассказала kp.ru вдова актёра Людмила Андреевна.