2019-10-31T11:47:07+03:00
Спорт

Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции

У фигуристки - самая мощная победа на заявку в Гренобле
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алена Косторная - фаворит Гран-При Франции.Алена Косторная - фаворит Гран-При Франции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официально опубликован планируемый контент фигуристок на третий этап серии Гран-При. Турнир возьмет старт 1 ноября во французском городе Гренобль. И главное ожидание от этих соревнований - противостояние двух учениц Этери Тутберидзе Алены Косторной и Алины Загитовой. Косторная проводит свой первый сезон после перехода из юниорок среди взрослых. И сразу же у нее на этапе такая грозная соперница.

Перед стартом соревнований было немало слухов о том, что Алина Загитова может удивить всех, показав в Гренобле такие сложные элементы, как тройной аксель, либо же прыжок в четыре оборота. Однако же, в оглашенной заявке у нее нет ничего такого. Зато у Алены Косторной - самая сложная заявленная программа среди всех участниц французского этапа. У нее заявлены сразу три тройных акселя на два выступления. Это - один из самых сложных прыжков в фигурном катании. Он - самый дорогой среди тройных и его базовая стоимость - 8 баллов.

С первого у Алены будет открываться ее короткая программа, а два других будут уже в произвольной. Первый - в самом начале в каскаде с двойным тулупом. А второй - сразу же после него. Четверных прыжков у Алены не заявлено.

У Алины Загитовой в этом сезоне пока что был только один турнир. Она каталась на Japan Open 2019, где показала только лишь произвольное выступление. И получила за него 154,41 балла. У Косторной же на ее турнире в финском Эспоо было больше баллов во втором прокате.

В частности, такая сложная программа позволила Алене на турнире в Финляндии получить 157,59 балла за свой прокат, не имея в своем арсенале прыжков в четыре оборота. Суммарно же она значительно обошла Елизавету Туктамышеву, одной из главных фишек которой уже долгие годы является чистое исполнение тройного акселя. Алена набрала на том турнире за два проката 234,84 балла. А вот у Туктамышевой было 212,53.

Отметим, что короткая программа у фигуристок на этапе Гран-При Франции начнется 1 ноября в 20:15 по московскому времени. А произвольный прокат - спустя сутки уже с 21:00. Сегодня чуть позже будут оглашены стартовые номера фигуристок в первом выступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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